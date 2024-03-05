Компания «Арктик СПГ 2» вручила 30 снегоходов «Буран» коренным ямальцам

Снегоходы станут подспорьем для коренных ямальцев (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Газодобывающая компания «Арктик СПГ 2» вручила коренным жителям Ямала снегоходы «Буран». Передача техники состоялась в рамках сотрудничества газовиков с администрацией Тазовского района ЯНАО. Об этом рассказали в компании «НОВАТЭК»

«Компания „Арктик СПГ 2“ <…> передала ключи от 30 снегоходов „Буран“ коренным жителям, проживающим рядом с месторождением Утреннее. Новая техника станет хорошим подспорьем для ведения традиционного образа жизни оленеводов», — сообщили в официальном telegram-канале «НОВАТЭКа».

Для сотрудников компании было организовано культурное мероприятие. Коренные жители подготовили для газовиков концерт, выставку картин и ярмарку.