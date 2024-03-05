05 марта 2024

Газовики подарили коренным ямальцам десятки снегоходов. Видео

Компания «Арктик СПГ 2» вручила 30 снегоходов «Буран» коренным ямальцам
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард, ЯНАО, снегоход, янао, северный олень, ямал
Снегоходы станут подспорьем для коренных ямальцев (архивное фото) Фото:

Газодобывающая компания «Арктик СПГ 2» вручила коренным жителям Ямала снегоходы «Буран». Передача техники состоялась в рамках сотрудничества газовиков с администрацией Тазовского района ЯНАО. Об этом рассказали в компании «НОВАТЭК»

«Компания „Арктик СПГ 2“ <…> передала ключи от 30 снегоходов „Буран“ коренным жителям, проживающим рядом с месторождением Утреннее. Новая техника станет хорошим подспорьем для ведения традиционного образа жизни оленеводов», — сообщили в официальном telegram-канале «НОВАТЭКа».

Для сотрудников компании было организовано культурное мероприятие. Коренные жители подготовили для газовиков концерт, выставку картин и ярмарку.

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Газодобывающая компания «Арктик СПГ 2» вручила коренным жителям Ямала снегоходы «Буран». Передача техники состоялась в рамках сотрудничества газовиков с администрацией Тазовского района ЯНАО. Об этом рассказали в компании «НОВАТЭК» «Компания „Арктик СПГ 2“ <…> передала ключи от 30 снегоходов „Буран“ коренным жителям, проживающим рядом с месторождением Утреннее. Новая техника станет хорошим подспорьем для ведения традиционного образа жизни оленеводов», — сообщили в официальном telegram-канале «НОВАТЭКа». Для сотрудников компании было организовано культурное мероприятие. Коренные жители подготовили для газовиков концерт, выставку картин и ярмарку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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