Газодобывающая компания «Арктик СПГ 2» вручила коренным жителям Ямала снегоходы «Буран». Передача техники состоялась в рамках сотрудничества газовиков с администрацией Тазовского района ЯНАО. Об этом рассказали в компании «НОВАТЭК»
«Компания „Арктик СПГ 2“ <…> передала ключи от 30 снегоходов „Буран“ коренным жителям, проживающим рядом с месторождением Утреннее. Новая техника станет хорошим подспорьем для ведения традиционного образа жизни оленеводов», — сообщили в официальном telegram-канале «НОВАТЭКа».
Для сотрудников компании было организовано культурное мероприятие. Коренные жители подготовили для газовиков концерт, выставку картин и ярмарку.
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