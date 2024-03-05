Тюменок зовут заниматься йогой и прокачать свою женскую энергию с оплатой «по сердцу»

Тюменок зовут заниматься бесплатной йогой

Тренировки будут проходить два раза в неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительниц Тюмени приглашают на занятия йогой, где горожанки могут прокачать свою женскую энергию и не заплатить при этом ничего. Объявление появилось на странице основателя подхода Любови Черняевой.

«С радостью проведу занятия по кундалини йоге с мягкой статической растяжкой. Уровень вашей физической подготовки абсолютно не важен. Мягкая раскачка жизненной энергии. Без эмоциональных качелей и откатов. Результат — счастливая, живая, гибкая женщина», — указано в анонсе мероприятия.

Помимо основных упражнений, направленных на физическое развитие, горожанки смогут проработать и мышцы тазового дна. При этом, как сообщает Любовь Черняева, за занятия происходит оплата «по сердцу»: женщины могут сами выбрать сумму или вовсе заниматься бесплатно.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени впервые открывается курс йоги со щенками. Занятия будут проводиться с животными, свободно разгуливающими по залу для тренировок.