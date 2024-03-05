05 марта 2024

Тюменок зовут заниматься йогой и прокачать свою женскую энергию с оплатой «по сердцу»

Тюменок зовут заниматься бесплатной йогой
© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург-2016 - регата и йога, растяжка, разминка, йога, фитнес, зож
Тренировки будут проходить два раза в неделю Фото:

Жительниц Тюмени приглашают на занятия йогой, где горожанки могут прокачать свою женскую энергию и не заплатить при этом ничего. Объявление появилось на странице основателя подхода Любови Черняевой.

«С радостью проведу занятия по кундалини йоге с мягкой статической растяжкой. Уровень вашей физической подготовки абсолютно не важен. Мягкая раскачка жизненной энергии. Без эмоциональных качелей и откатов. Результат — счастливая, живая, гибкая женщина», — указано в анонсе мероприятия.

Помимо основных упражнений, направленных на физическое развитие, горожанки смогут проработать и мышцы тазового дна. При этом, как сообщает Любовь Черняева, за занятия происходит оплата «по сердцу»: женщины могут сами выбрать сумму или вовсе заниматься бесплатно.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени впервые открывается курс йоги со щенками. Занятия будут проводиться с животными, свободно разгуливающими по залу для тренировок.

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Жительниц Тюмени приглашают на занятия йогой, где горожанки могут прокачать свою женскую энергию и не заплатить при этом ничего. Объявление появилось на странице основателя подхода Любови Черняевой. «С радостью проведу занятия по кундалини йоге с мягкой статической растяжкой. Уровень вашей физической подготовки абсолютно не важен. Мягкая раскачка жизненной энергии. Без эмоциональных качелей и откатов. Результат — счастливая, живая, гибкая женщина», — указано в анонсе мероприятия. Помимо основных упражнений, направленных на физическое развитие, горожанки смогут проработать и мышцы тазового дна. При этом, как сообщает Любовь Черняева, за занятия происходит оплата «по сердцу»: женщины могут сами выбрать сумму или вовсе заниматься бесплатно. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени впервые открывается курс йоги со щенками. Занятия будут проводиться с животными, свободно разгуливающими по залу для тренировок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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