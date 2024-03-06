В Курганской области простятся с ветераном-пограничником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском округе (Курганская область) на 65 году жизни скончался руководитель общественной организации ветеранов Владимир Дудин. Служивший в погранвойсках участник военных действий в Афганистане ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей.

Информация о смерти также появилась в группе «Стражи границы» Куртамышского района в соцсетях. «6 марта 2024 года после тяжелой болезни ушел в Вечный дозор наш старшина Владимир Леонидович Дудин», — информирует паблик ветеранского сообщества в соцсети «Одноклассники».

Собеседники редакции рассказали, что Дудин долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Прощание и похороны пройдут 7 марта. Проститься с Дудиным можно будет с 11.30 до 12.30 по адресу г. Куртамыш, ул. Смирнова, д. 25, похоронный дом.

Дудин долгое время возглавлял местную организацию ветеранов-пограничников. Вместе с единомышленниками он сделал для школьников учебную заставу, где проводил патриотические мероприятия. Также Дудин участвовал в создании книги «Дорога памяти», которая посвящена пограничникам, погибшим в 1992 году на таджикско-афганской границе. Кроме того, написал книгу про Даманские события 1969 года и другие книги.