Челябинец, избежавший колонии за убийство бойца СВО, выплатит семье погибшего свыше 1,5 млн рублей

Суд частично удовлетворил иск семьи челябинского бойца СВО, погибшего в драке

07 марта 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

В качестве компенсации семья погибшего бойца СВО получит 1,6 млн рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Житель Челябинской области Рустам Байжуменов, виновный в причинении смерти по неосторожности участнику СВО Максиму Никитину, выплатит семье погибшего 1,6 млн рублей. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Карталинского суда, в котором рассматривалось дело, такая сумма была назначена после частичного удовлетворения гражданского иска потерпевшей стороны. «Гражданский иск удовлетворен частично. Суд взыскал в пользу семьи умершего в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, в общей сумме 1,6 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Помимо выплаты семье погибшего, Байжуменову назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Теперь ему запрещено выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания, не изменять место жительства. Также раз в месяц он должен отмечаться в отделе полиции. Многие посчитали приговор слишком мягким. Глава СК РФ Александр Бастрыкин, и депутата Госдумы Александр Хинштейн обратились к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность и обоснованность судебного решения. Байжуменов был задержан в сентябре прошлого года. Изначально его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Уже в суде дело было переквалифицировано на «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, находясь в ночном клубе он поссорился с Никитиным. В итоге началась драка. По словам дочери погибшего, ее отцу сломали гортань. Однако в суде Байжуменов пояснил, что лишь один раз ударил Никитина в область уха и шеи. После чего военный упал и больше не поднимался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Челябинской области Рустам Байжуменов, виновный в причинении смерти по неосторожности участнику СВО Максиму Никитину, выплатит семье погибшего 1,6 млн рублей. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Карталинского суда, в котором рассматривалось дело, такая сумма была назначена после частичного удовлетворения гражданского иска потерпевшей стороны. «Гражданский иск удовлетворен частично. Суд взыскал в пользу семьи умершего в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, в общей сумме 1,6 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Помимо выплаты семье погибшего, Байжуменову назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Теперь ему запрещено выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания, не изменять место жительства. Также раз в месяц он должен отмечаться в отделе полиции. Многие посчитали приговор слишком мягким. Глава СК РФ Александр Бастрыкин, и депутата Госдумы Александр Хинштейн обратились к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность и обоснованность судебного решения. Байжуменов был задержан в сентябре прошлого года. Изначально его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Уже в суде дело было переквалифицировано на «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, находясь в ночном клубе он поссорился с Никитиным. В итоге началась драка. По словам дочери погибшего, ее отцу сломали гортань. Однако в суде Байжуменов пояснил, что лишь один раз ударил Никитина в область уха и шеи. После чего военный упал и больше не поднимался.