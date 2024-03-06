06 марта 2024

В Новом Уренгое коммерсант брал откаты за контракты

В Новом Уренгое пойдет под суд руководитель фирмы за получение взяток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, конверт с деньгами, передача денег
Коммерсант получил от индивидуального предпринимателя почти 600 тыс. рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) руководитель коммерческой организации подозревается в незаконном обогащении. Он получал откаты от бизнесмена, которому помог заключить контракт, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.

«По данным следствия, в Новом Уренгое в 2022 году руководитель обособленного подразделения коммерческой организации предложил знакомому индивидуальному предпринимателю заключить договор с юридическим лицом на оказание услуг пассажирских перевозок легковым транспортом. он обеспечил заключение договора на сумму 15 млн рублей и получил от своего знакомого незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 572 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

От источников в силовых структурах URA.RU стало известно, что речь идет о руководителе обособленного подразделения компании ООО «Синарастройкомплект» в Новом Уренгое. За помощь в заключении выгодного транспортного контракта он ежемесячно получал денежные средства с бизнесмена, послужив посредником между ним и юридическим лицом.

В отношении руководителя коммерческой организации и индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела по разным частям 204 статьи УК РФ «Коммерческий подкуп». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) руководитель коммерческой организации подозревается в незаконном обогащении. Он получал откаты от бизнесмена, которому помог заключить контракт, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ. «По данным следствия, в Новом Уренгое в 2022 году руководитель обособленного подразделения коммерческой организации предложил знакомому индивидуальному предпринимателю заключить договор с юридическим лицом на оказание услуг пассажирских перевозок легковым транспортом. он обеспечил заключение договора на сумму 15 млн рублей и получил от своего знакомого незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 572 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. От источников в силовых структурах URA.RU стало известно, что речь идет о руководителе обособленного подразделения компании ООО «Синарастройкомплект» в Новом Уренгое. За помощь в заключении выгодного транспортного контракта он ежемесячно получал денежные средства с бизнесмена, послужив посредником между ним и юридическим лицом. В отношении руководителя коммерческой организации и индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела по разным частям 204 статьи УК РФ «Коммерческий подкуп». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...