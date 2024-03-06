В Новом Уренгое коммерсант брал откаты за контракты

В Новом Уренгое пойдет под суд руководитель фирмы за получение взяток

07 марта 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Коммерсант получил от индивидуального предпринимателя почти 600 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) руководитель коммерческой организации подозревается в незаконном обогащении. Он получал откаты от бизнесмена, которому помог заключить контракт, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ. «По данным следствия, в Новом Уренгое в 2022 году руководитель обособленного подразделения коммерческой организации предложил знакомому индивидуальному предпринимателю заключить договор с юридическим лицом на оказание услуг пассажирских перевозок легковым транспортом. он обеспечил заключение договора на сумму 15 млн рублей и получил от своего знакомого незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 572 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. От источников в силовых структурах URA.RU стало известно, что речь идет о руководителе обособленного подразделения компании ООО «Синарастройкомплект» в Новом Уренгое. За помощь в заключении выгодного транспортного контракта он ежемесячно получал денежные средства с бизнесмена, послужив посредником между ним и юридическим лицом. В отношении руководителя коммерческой организации и индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела по разным частям 204 статьи УК РФ «Коммерческий подкуп». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) руководитель коммерческой организации подозревается в незаконном обогащении. Он получал откаты от бизнесмена, которому помог заключить контракт, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ. «По данным следствия, в Новом Уренгое в 2022 году руководитель обособленного подразделения коммерческой организации предложил знакомому индивидуальному предпринимателю заключить договор с юридическим лицом на оказание услуг пассажирских перевозок легковым транспортом. он обеспечил заключение договора на сумму 15 млн рублей и получил от своего знакомого незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 572 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. От источников в силовых структурах URA.RU стало известно, что речь идет о руководителе обособленного подразделения компании ООО «Синарастройкомплект» в Новом Уренгое. За помощь в заключении выгодного транспортного контракта он ежемесячно получал денежные средства с бизнесмена, послужив посредником между ним и юридическим лицом. В отношении руководителя коммерческой организации и индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела по разным частям 204 статьи УК РФ «Коммерческий подкуп». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.