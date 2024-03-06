06 марта 2024

Находящийся в СИЗО челябинский депутат Паутов попал в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Паутову Виталию в суде Центрального района. Челябинск, паутов виталий
Виталия Паутова перевели из камеры в больницу из-за жалоб на головные боли Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, находящийся в СИЗО по обвинениям в посредничестве при передаче взяток, попал в больницу. Как рассказал URA.RU адвокат Паутова, Евгений Абрамовских, его клиента мучают постоянные головные боли.

«Паутова отправили на лечение в ЛПУ №3 (лечебно-профилактическое учреждение). Он жаловался на постоянные головные боли. Было принято решение о его госпитализации», — сообщил URA.RU Абрамовских.

По словам адвоката, из-за госпитализации Паутов был вынужден участвовать в судебном заседании, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения, по видеоконференцсвязи. По итогу жалобы на состояние здоровья со стороны депутата были отклонены. Ему продлили срок в СИЗО до середины июня.

После задержания в середине октября прошлого года и отправки в СИЗО Паутов неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Депутата беспокоят «старые болячки», полученные еще во время службы в Афганистане. Но, несмотря на это, пока ему не удается выйти из-за решетки.

Депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним под следствие попал гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. По версии следствия, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила бывший директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков.

Также по делу о незаконном строительстве на улице Сулимова проходят бывший вице-мэр города Владимир Слободской. Дело в его отношении уже рассматривает Советский райсуд. По версии следствия, именно он выдал разрешение на строительство, тем самым превысив своих должностные полномочия. Однако сам Слободской с обвинениями не согласен.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, находящийся в СИЗО по обвинениям в посредничестве при передаче взяток, попал в больницу. Как рассказал URA.RU адвокат Паутова, Евгений Абрамовских, его клиента мучают постоянные головные боли. «Паутова отправили на лечение в ЛПУ №3 (лечебно-профилактическое учреждение). Он жаловался на постоянные головные боли. Было принято решение о его госпитализации», — сообщил URA.RU Абрамовских. По словам адвоката, из-за госпитализации Паутов был вынужден участвовать в судебном заседании, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения, по видеоконференцсвязи. По итогу жалобы на состояние здоровья со стороны депутата были отклонены. Ему продлили срок в СИЗО до середины июня. После задержания в середине октября прошлого года и отправки в СИЗО Паутов неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Депутата беспокоят «старые болячки», полученные еще во время службы в Афганистане. Но, несмотря на это, пока ему не удается выйти из-за решетки. Депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним под следствие попал гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. По версии следствия, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила бывший директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков. Также по делу о незаконном строительстве на улице Сулимова проходят бывший вице-мэр города Владимир Слободской. Дело в его отношении уже рассматривает Советский райсуд. По версии следствия, именно он выдал разрешение на строительство, тем самым превысив своих должностные полномочия. Однако сам Слободской с обвинениями не согласен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...