Находящийся в СИЗО челябинский депутат Паутов попал в больницу

07 марта 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Виталия Паутова перевели из камеры в больницу из-за жалоб на головные боли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, находящийся в СИЗО по обвинениям в посредничестве при передаче взяток, попал в больницу. Как рассказал URA.RU адвокат Паутова, Евгений Абрамовских, его клиента мучают постоянные головные боли. «Паутова отправили на лечение в ЛПУ №3 (лечебно-профилактическое учреждение). Он жаловался на постоянные головные боли. Было принято решение о его госпитализации», — сообщил URA.RU Абрамовских. По словам адвоката, из-за госпитализации Паутов был вынужден участвовать в судебном заседании, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения, по видеоконференцсвязи. По итогу жалобы на состояние здоровья со стороны депутата были отклонены. Ему продлили срок в СИЗО до середины июня. После задержания в середине октября прошлого года и отправки в СИЗО Паутов неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Депутата беспокоят «старые болячки», полученные еще во время службы в Афганистане. Но, несмотря на это, пока ему не удается выйти из-за решетки. Депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним под следствие попал гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. По версии следствия, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила бывший директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков. Также по делу о незаконном строительстве на улице Сулимова проходят бывший вице-мэр города Владимир Слободской. Дело в его отношении уже рассматривает Советский райсуд. По версии следствия, именно он выдал разрешение на строительство, тем самым превысив своих должностные полномочия. Однако сам Слободской с обвинениями не согласен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, находящийся в СИЗО по обвинениям в посредничестве при передаче взяток, попал в больницу. Как рассказал URA.RU адвокат Паутова, Евгений Абрамовских, его клиента мучают постоянные головные боли. «Паутова отправили на лечение в ЛПУ №3 (лечебно-профилактическое учреждение). Он жаловался на постоянные головные боли. Было принято решение о его госпитализации», — сообщил URA.RU Абрамовских. По словам адвоката, из-за госпитализации Паутов был вынужден участвовать в судебном заседании, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения, по видеоконференцсвязи. По итогу жалобы на состояние здоровья со стороны депутата были отклонены. Ему продлили срок в СИЗО до середины июня. После задержания в середине октября прошлого года и отправки в СИЗО Паутов неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Депутата беспокоят «старые болячки», полученные еще во время службы в Афганистане. Но, несмотря на это, пока ему не удается выйти из-за решетки. Депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним под следствие попал гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. По версии следствия, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила бывший директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков. Также по делу о незаконном строительстве на улице Сулимова проходят бывший вице-мэр города Владимир Слободской. Дело в его отношении уже рассматривает Советский райсуд. По версии следствия, именно он выдал разрешение на строительство, тем самым превысив своих должностные полномочия. Однако сам Слободской с обвинениями не согласен.