В Салехарде появится общежитие для врачей и учителей

В Салехарде началось строительство общежития для бюджетников

07 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

В Салехарде построят общежитие для специалистов-бюджетников Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) приступили к строительству малосемейного общежития, предназначенного для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента строительства. «Новый объект построят на улице Северная. Здание будет трехэтажным и рассчитано на 38 квартир, предназначенных для предоставления жилья работникам бюджетной сферы», — сообщает пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале. В настоящее время идут подготовительные работы, в скором времени строители приступят к забивке свай. Квартиры в общежитии будут «под ключ», а во дворе оборудуют детскую и спортивную площадку. В Салехарде будет снесено старое здание военкомата. По информации городской мэрии, на его месте появятся жилые дома.

В Салехарде (ЯНАО) приступили к строительству малосемейного общежития, предназначенного для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента строительства. «Новый объект построят на улице Северная. Здание будет трехэтажным и рассчитано на 38 квартир, предназначенных для предоставления жилья работникам бюджетной сферы», — сообщает пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале. В настоящее время идут подготовительные работы, в скором времени строители приступят к забивке свай. Квартиры в общежитии будут «под ключ», а во дворе оборудуют детскую и спортивную площадку. В Салехарде будет снесено старое здание военкомата. По информации городской мэрии, на его месте появятся жилые дома.