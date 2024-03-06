06 марта 2024

В Салехарде появится общежитие для врачей и учителей

В Салехарде началось строительство общежития для бюджетников
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, коридор, общежитие
В Салехарде построят общежитие для специалистов-бюджетников Фото:

В Салехарде (ЯНАО) приступили к строительству малосемейного общежития, предназначенного для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента строительства.

«Новый объект построят на улице Северная. Здание будет трехэтажным и рассчитано на 38 квартир, предназначенных для предоставления жилья работникам бюджетной сферы», — сообщает пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале.

В настоящее время идут подготовительные работы, в скором времени строители приступят к забивке свай. Квартиры в общежитии будут «под ключ», а во дворе оборудуют детскую и спортивную площадку.

В Салехарде будет снесено старое здание военкомата. По информации городской мэрии, на его месте появятся жилые дома.

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В Салехарде (ЯНАО) приступили к строительству малосемейного общежития, предназначенного для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента строительства. «Новый объект построят на улице Северная. Здание будет трехэтажным и рассчитано на 38 квартир, предназначенных для предоставления жилья работникам бюджетной сферы», — сообщает пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале. В настоящее время идут подготовительные работы, в скором времени строители приступят к забивке свай. Квартиры в общежитии будут «под ключ», а во дворе оборудуют детскую и спортивную площадку. В Салехарде будет снесено старое здание военкомата. По информации городской мэрии, на его месте появятся жилые дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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