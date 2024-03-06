В Салехарде появится общежитие для врачей и учителей

В Салехарде (ЯНАО) приступили к строительству малосемейного общежития, предназначенного для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента строительства.
«Новый объект построят на улице Северная. Здание будет трехэтажным и рассчитано на 38 квартир, предназначенных для предоставления жилья работникам бюджетной сферы», — сообщает пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале.
В настоящее время идут подготовительные работы, в скором времени строители приступят к забивке свай. Квартиры в общежитии будут «под ключ», а во дворе оборудуют детскую и спортивную площадку.
В Салехарде будет снесено старое здание военкомата. По информации городской мэрии, на его месте появятся жилые дома.
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