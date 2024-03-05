Власти Салехарда раскрыли, что будет построено на месте старого военкомата

В Салехарде на месте старого военкомата построят жилые дома

Из бюджета ЯНАО выделили средства для организации нового военкомата Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Салехарде после сноса военкомата по улице Матросова, проработавшего 44 года, построят жилые дома. А сам военный комиссариат переедет в современный комплекс по улице Объездная, сообщила администрация города.

«Здание салехардского военкомата, которое „поработало“ 44 года, пойдет под снос. На его месте появятся жилые дома. Военный комиссариат Салехарда и Приуральского района переедет в современный комплекс с техническими помещениями по улице Объездная», — написала администрация города в telegram-канале.

Новое здание будет введено в эксплуатацию после завершения необходимых процедур. При этом старая площадь войдет в территорию комплексного развития с комфортной городской средой и современными жилыми домами, уточнили в администрации.

Здание военкомата по улице Матросова было построено в 1980 году. За это время оно физически устарело, поэтому не отвечает современным требованиям. Специально для нового здания власти ЯНАО выделят субсидию администрации Салехарда. Ее размер составит 116 миллионов рублей.