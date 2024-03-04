Власти ЯНАО выделяют субсидию администрации Салехарда на постройку нового здания военкомата. Проект постановления окружного правительства был опубликован 4 марта, на месте старого военкомата планируется устройство сквера, сообщают источники в политических кругах.
«Проектом предусмотрено предоставление субсидии из окружного бюджета муниципальному образованию город Салехард на приобретение здания и гаража для нужд Военного комиссариата ЯНАО», — прокомментировала пресс-служба правительства проект документа, опубликованного на официальном сайте. Размер субсидии составит 116 миллионов рублей.
К военкомату в Салехарде приписаны не только жители окружной столицы, но и военнообязанные из Приуральского района. Решение предоставить субсидию для строительства военкомата связано с тем, что старое здание находится в аварийном состоянии. После постройки нового здания, оно будет снесено, а на его месте разбит сквер, сообщил URA.RU источник в политических кругах.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Салехарда. На момент публикации новости ответ не получен.
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