В Салехарде на месте военкомата разобьют сквер. Инсайд

Власти ЯНАО выделят 116 миллионов рублей на новый военкомат в Салехарде

05 марта 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Салехарде на месте военкомата будет разбит сквер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО выделяют субсидию администрации Салехарда на постройку нового здания военкомата. Проект постановления окружного правительства был опубликован 4 марта, на месте старого военкомата планируется устройство сквера, сообщают источники в политических кругах. «Проектом предусмотрено предоставление субсидии из окружного бюджета муниципальному образованию город Салехард на приобретение здания и гаража для нужд Военного комиссариата ЯНАО», — прокомментировала пресс-служба правительства проект документа, опубликованного на официальном сайте. Размер субсидии составит 116 миллионов рублей. К военкомату в Салехарде приписаны не только жители окружной столицы, но и военнообязанные из Приуральского района. Решение предоставить субсидию для строительства военкомата связано с тем, что старое здание находится в аварийном состоянии. После постройки нового здания, оно будет снесено, а на его месте разбит сквер, сообщил URA.RU источник в политических кругах. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Салехарда. На момент публикации новости ответ не получен. Здание военкомата в Салехарде Фото: URA.RU

Власти ЯНАО выделяют субсидию администрации Салехарда на постройку нового здания военкомата. Проект постановления окружного правительства был опубликован 4 марта, на месте старого военкомата планируется устройство сквера, сообщают источники в политических кругах. «Проектом предусмотрено предоставление субсидии из окружного бюджета муниципальному образованию город Салехард на приобретение здания и гаража для нужд Военного комиссариата ЯНАО», — прокомментировала пресс-служба правительства проект документа, опубликованного на официальном сайте. Размер субсидии составит 116 миллионов рублей. К военкомату в Салехарде приписаны не только жители окружной столицы, но и военнообязанные из Приуральского района. Решение предоставить субсидию для строительства военкомата связано с тем, что старое здание находится в аварийном состоянии. После постройки нового здания, оно будет снесено, а на его месте разбит сквер, сообщил URA.RU источник в политических кругах. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Салехарда. На момент публикации новости ответ не получен.