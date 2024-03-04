04 марта 2024

В Салехарде на месте военкомата разобьют сквер. Инсайд

Власти ЯНАО выделят 116 миллионов рублей на новый военкомат в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде на месте военкомата будет разбит сквер Фото:

Власти ЯНАО выделяют субсидию администрации Салехарда на постройку нового здания военкомата. Проект постановления окружного правительства был опубликован 4 марта, на месте старого военкомата планируется устройство сквера, сообщают источники в политических кругах.

«Проектом предусмотрено предоставление субсидии из окружного бюджета муниципальному образованию город Салехард на приобретение здания и гаража для нужд Военного комиссариата ЯНАО», — прокомментировала пресс-служба правительства проект документа, опубликованного на официальном сайте. Размер субсидии составит 116 миллионов рублей.

К военкомату в Салехарде приписаны не только жители окружной столицы, но и военнообязанные из Приуральского района. Решение предоставить субсидию для строительства военкомата связано с тем, что старое здание находится в аварийном состоянии. После постройки нового здания, оно будет снесено, а на его месте разбит сквер, сообщил URA.RU источник в политических кругах.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Салехарда. На момент публикации новости ответ не получен.

Здание военкомата в Салехарде
Здание военкомата в Салехарде
Фото:

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Власти ЯНАО выделяют субсидию администрации Салехарда на постройку нового здания военкомата. Проект постановления окружного правительства был опубликован 4 марта, на месте старого военкомата планируется устройство сквера, сообщают источники в политических кругах. «Проектом предусмотрено предоставление субсидии из окружного бюджета муниципальному образованию город Салехард на приобретение здания и гаража для нужд Военного комиссариата ЯНАО», — прокомментировала пресс-служба правительства проект документа, опубликованного на официальном сайте. Размер субсидии составит 116 миллионов рублей. К военкомату в Салехарде приписаны не только жители окружной столицы, но и военнообязанные из Приуральского района. Решение предоставить субсидию для строительства военкомата связано с тем, что старое здание находится в аварийном состоянии. После постройки нового здания, оно будет снесено, а на его месте разбит сквер, сообщил URA.RU источник в политических кругах. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Салехарда. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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