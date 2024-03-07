Курганские мужчины готовы порадовать женщин на 8 Марта
Мужчины в Курганской области будут стараться сделать все, чтобы женщины чувствовали себя счастливыми. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем поздравлении, посвященном 8 Марта.
«О достоинствах курганских женщин сложены легенды. Становитесь самыми счастливыми и любимыми, а мы мужчины сделаем все, чтобы так и было», — отметил Шумков.
Шумков подчеркнул, что курганские женщины самые красивые и лучшие. Он пожелал им прекрасного настроения в этот праздничный день.
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