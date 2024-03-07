07 марта 2024

Шумков: курганские мужчины смогут сделать женщин счастливыми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветочная акция студентов "Вам любимые!" в Международный женский день 8 марта у метро Алексеевская. Москва, поздравление, тюльпаны, цветы, международный женский день, 8марта, праздник
Курганские мужчины готовы порадовать женщин на 8 Марта Фото:

Мужчины в Курганской области будут стараться сделать все, чтобы женщины чувствовали себя счастливыми. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем поздравлении, посвященном 8 Марта.

«О достоинствах курганских женщин сложены легенды. Становитесь самыми счастливыми и любимыми, а мы мужчины сделаем все, чтобы так и было», — отметил Шумков.

Шумков подчеркнул, что курганские женщины самые красивые и лучшие. Он пожелал им прекрасного настроения в этот праздничный день.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчины в Курганской области будут стараться сделать все, чтобы женщины чувствовали себя счастливыми. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем поздравлении, посвященном 8 Марта. «О достоинствах курганских женщин сложены легенды. Становитесь самыми счастливыми и любимыми, а мы мужчины сделаем все, чтобы так и было», — отметил Шумков. Шумков подчеркнул, что курганские женщины самые красивые и лучшие. Он пожелал им прекрасного настроения в этот праздничный день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...