Шумков: курганские мужчины смогут сделать женщин счастливыми. Видео

08 марта 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Курганские мужчины готовы порадовать женщин на 8 Марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мужчины в Курганской области будут стараться сделать все, чтобы женщины чувствовали себя счастливыми. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем поздравлении, посвященном 8 Марта. «О достоинствах курганских женщин сложены легенды. Становитесь самыми счастливыми и любимыми, а мы мужчины сделаем все, чтобы так и было», — отметил Шумков. Шумков подчеркнул, что курганские женщины самые красивые и лучшие. Он пожелал им прекрасного настроения в этот праздничный день.

Мужчины в Курганской области будут стараться сделать все, чтобы женщины чувствовали себя счастливыми. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем поздравлении, посвященном 8 Марта. «О достоинствах курганских женщин сложены легенды. Становитесь самыми счастливыми и любимыми, а мы мужчины сделаем все, чтобы так и было», — отметил Шумков. Шумков подчеркнул, что курганские женщины самые красивые и лучшие. Он пожелал им прекрасного настроения в этот праздничный день.