08 марта 2024
07 марта 2024

Суд вынес приговор курганцу, который разбудил женщину и ударил ее ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Мужчина ударил потерпевшую ножом во время ссоры Фото:

Жителя Курганской области, разбудившего женщину и ударившего ее ножом во время ссоры, приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Куртамышского районного суда.

«Признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Приговорить к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима», — говорится в документе.

Уточняется, что виновный употреблял алкоголь вместе с потерпевшей, после чего они легли спать. Ночью он проснулся, ему снова захотелось выпить, поэтому он решил разбудить женщину. Между ними произошла ссора, во время которой мужчина ударил ее ножом. На следующее утро потерпевшая пожаловалась на боли в животе, и ее увезли в больницу.

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Жителя Курганской области, разбудившего женщину и ударившего ее ножом во время ссоры, приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Куртамышского районного суда. «Признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Приговорить к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима», — говорится в документе. Уточняется, что виновный употреблял алкоголь вместе с потерпевшей, после чего они легли спать. Ночью он проснулся, ему снова захотелось выпить, поэтому он решил разбудить женщину. Между ними произошла ссора, во время которой мужчина ударил ее ножом. На следующее утро потерпевшая пожаловалась на боли в животе, и ее увезли в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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