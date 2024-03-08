Певица Савичева потеряла паспорт в канун 8 Марта

09 марта 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Прежнее фото в паспорте Юлии Савичевой не нравилось Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала о потере паспорта. Это произошло перед поездкой в Санкт-Петербург незадолго до 8 Марта. «Я должна была найти свой паспорт. Я перевернула весь дом, но его не нашла. Я его потеряла. Билеты в Питер уже были куплены», — пояснила Юлия Савичева в своем видеоблоге. Ролик выложен на канале артистки в YouTube. Савичева добавила, что обошла все возможные инстанции и написала множество заявлений. Сейчас у нее на руках бумага об утере официального документа и временное удостоверение. В конце февраля певица проанонсировала выпуск мерча под своим брендом. К выходу готовится новый студийный альбом, центральным треком которого станет песня «Девочка».

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала о потере паспорта. Это произошло перед поездкой в Санкт-Петербург незадолго до 8 Марта. «Я должна была найти свой паспорт. Я перевернула весь дом, но его не нашла. Я его потеряла. Билеты в Питер уже были куплены», — пояснила Юлия Савичева в своем видеоблоге. Ролик выложен на канале артистки в YouTube. Савичева добавила, что обошла все возможные инстанции и написала множество заявлений. Сейчас у нее на руках бумага об утере официального документа и временное удостоверение. В конце февраля певица проанонсировала выпуск мерча под своим брендом. К выходу готовится новый студийный альбом, центральным треком которого станет песня «Девочка».