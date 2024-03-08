08 марта 2024
07 марта 2024

Певица Савичева потеряла паспорт в канун 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
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Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала о потере паспорта. Это произошло перед поездкой в Санкт-Петербург незадолго до 8 Марта.

«Я должна была найти свой паспорт. Я перевернула весь дом, но его не нашла. Я его потеряла. Билеты в Питер уже были куплены», — пояснила Юлия Савичева в своем видеоблоге. Ролик выложен на канале артистки в YouTube.

Савичева добавила, что обошла все возможные инстанции и написала множество заявлений. Сейчас у нее на руках бумага об утере официального документа и временное удостоверение.

В конце февраля певица проанонсировала выпуск мерча под своим брендом. К выходу готовится новый студийный альбом, центральным треком которого станет песня «Девочка».

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Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала о потере паспорта. Это произошло перед поездкой в Санкт-Петербург незадолго до 8 Марта. «Я должна была найти свой паспорт. Я перевернула весь дом, но его не нашла. Я его потеряла. Билеты в Питер уже были куплены», — пояснила Юлия Савичева в своем видеоблоге. Ролик выложен на канале артистки в YouTube. Савичева добавила, что обошла все возможные инстанции и написала множество заявлений. Сейчас у нее на руках бумага об утере официального документа и временное удостоверение. В конце февраля певица проанонсировала выпуск мерча под своим брендом. К выходу готовится новый студийный альбом, центральным треком которого станет песня «Девочка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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