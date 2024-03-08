Многодетная мать из села ЯНАО выиграла путешествие по Шурышкарскому району

09 марта 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Женщина выиграла поездку в День оленевода Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жительница села Питляр (ЯНАО) Татьяна Нева, которая является многодетной матерью, стала победительницей «Большого семейного путешествия». Она выиграла поездку по Шурышкарскому району в День оленевода. Об этом сообщила администрация района. «В большое семейное путешествие по Шурышкарскому району отправится семья Нева из Питляр. Обладателем выигрышного билета стала Татьяна Нева. Она работает заведующей сельским клубом, воспитывает трех детей», — написала пресс-служба администрации района. Татьяна Нева рассказала, что поездка стала хорошим подарком для нее особенно в Год семьи. Она отметила, что никогда до этого призов не выигрывала. Эта победа стала для нее настоящей неожиданностью, подчеркнула женщина. В розыгрыше «Большого семейного путешествия» мог принять участие любой гость Дня оленевода. Всем пришедшим на праздник выдавали программу с отрывным талончиком, который необходимо было положить в большой барабан. День оленевода — это уникальный «кочующий» праздник, который отражает богатое культурное наследие и традиции коренных народов Севера. Он проходит в разных городах ЯНАО с февраля по апрель 2024 года. Специально для этого URA.RU подготовило список событий, которые ждут гостей Нового Уренгоя 10 марта.

Жительница села Питляр (ЯНАО) Татьяна Нева, которая является многодетной матерью, стала победительницей «Большого семейного путешествия». Она выиграла поездку по Шурышкарскому району в День оленевода. Об этом сообщила администрация района. «В большое семейное путешествие по Шурышкарскому району отправится семья Нева из Питляр. Обладателем выигрышного билета стала Татьяна Нева. Она работает заведующей сельским клубом, воспитывает трех детей», — написала пресс-служба администрации района. Татьяна Нева рассказала, что поездка стала хорошим подарком для нее особенно в Год семьи. Она отметила, что никогда до этого призов не выигрывала. Эта победа стала для нее настоящей неожиданностью, подчеркнула женщина. В розыгрыше «Большого семейного путешествия» мог принять участие любой гость Дня оленевода. Всем пришедшим на праздник выдавали программу с отрывным талончиком, который необходимо было положить в большой барабан. День оленевода — это уникальный «кочующий» праздник, который отражает богатое культурное наследие и традиции коренных народов Севера. Он проходит в разных городах ЯНАО с февраля по апрель 2024 года. Специально для этого URA.RU подготовило список событий, которые ждут гостей Нового Уренгоя 10 марта.