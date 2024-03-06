Как Новый Уренгой отпразднует День оленевода

Праздник пройдет 9 и 10 марта (архивное фото)
Праздничные мероприятия Дня оленевода в Новом Уренгое пройдут 9 и 10 марта. Гостей ждут спортивные мероприятия, гонки на оленях, выступления музыкантов, мастер-классы, дегустация блюд и ярмарка. Об основных событиях праздника рассказывает URA.RU.
Мероприятия 9 марта
Праздничные гуляния и спортивные соревнования Дня оленевода пройдут на двух локациях. Основными площадками праздника станут пляж реки Седэяха в Северном районе, и дворец культуры «Октябрь» в Южном районе.
- Дегустация национальных блюд, мастер-классы с 10:00.
- Ярмарка производителей Ямала с 10:00 до 16:00.
- Соревнования по народным видам спорта с 11:00 до 16:00.
- Церемония открытия Дня оленевода 12:00.
- Муниципальный этап экстремального забега «Северный характер» — «Зима» с 12:00 до 16:00.
- Выступление музыкальных коллективов и ансамблей с 12:15 до 16:00.
- Соревнования по волейболу и керлингу с 12:30 до 16:00.
- Гонки на оленьих упряжках с 13:00 до 16:00.
- Церемония награждения победителей по национальным видам спорта, муниципальный этап экстремального забега «Северный характер» с 16:00 до 16:30.
Мероприятия 10 марта
- Ярмарка местных мастеров с 10:00 до 16:30.
- Работа чумов и дегустация национальной кухни, мастер-классы с 10:00 до 16:30.
- Спортивные мероприятия по командным и национальным видам спорта с 11:00 до 16:00.
- Концертная программа с 12:00 до 14:00.
- Церемония закрытия Дня оленевода с 16:15 до 16:30.
Празднование Дня оленевода на Ямале проходят по нескольким городам и населенным пунктам ЯНАО. Стартовал праздник 24 февраля, закончатся мероприятия 21 апреля.
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