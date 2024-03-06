06 марта 2024

Как Новый Уренгой отпразднует День оленевода

Программа мероприятий празднования Дня оленевода в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, национальный костюм, сцена, ненцы, день оленевода, ансамбль, ханты, кмнс
Праздник пройдет 9 и 10 марта (архивное фото) Фото:

Праздничные мероприятия Дня оленевода в Новом Уренгое пройдут 9 и 10 марта. Гостей ждут спортивные мероприятия, гонки на оленях, выступления музыкантов, мастер-классы, дегустация блюд и ярмарка. Об основных событиях праздника рассказывает URA.RU.

Мероприятия 9 марта

Праздничные гуляния и спортивные соревнования Дня оленевода пройдут на двух локациях. Основными площадками праздника станут пляж реки Седэяха в Северном районе, и дворец культуры «Октябрь» в Южном районе.

  • Дегустация национальных блюд, мастер-классы с 10:00.
  • Ярмарка производителей Ямала с 10:00 до 16:00.
  • Соревнования по народным видам спорта с 11:00 до 16:00.
  • Церемония открытия Дня оленевода 12:00.
  • Муниципальный этап экстремального забега «Северный характер» — «Зима» с 12:00 до 16:00.
  • Выступление музыкальных коллективов и ансамблей с 12:15 до 16:00.
  • Соревнования по волейболу и керлингу с 12:30 до 16:00.
  • Гонки на оленьих упряжках с 13:00 до 16:00.
  • Церемония награждения победителей по национальным видам спорта, муниципальный этап экстремального забега «Северный характер» с 16:00 до 16:30.

Мероприятия 10 марта

  • Ярмарка местных мастеров с 10:00 до 16:30.
  • Работа чумов и дегустация национальной кухни, мастер-классы с 10:00 до 16:30.
  • Спортивные мероприятия по командным и национальным видам спорта с 11:00 до 16:00.
  • Концертная программа с 12:00 до 14:00.
  • Церемония закрытия Дня оленевода с 16:15 до 16:30.

Празднование Дня оленевода на Ямале проходят по нескольким городам и населенным пунктам ЯНАО. Стартовал праздник 24 февраля, закончатся мероприятия 21 апреля.

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Праздничные мероприятия Дня оленевода в Новом Уренгое пройдут 9 и 10 марта. Гостей ждут спортивные мероприятия, гонки на оленях, выступления музыкантов, мастер-классы, дегустация блюд и ярмарка. Об основных событиях праздника рассказывает URA.RU. Праздничные гуляния и спортивные соревнования Дня оленевода пройдут на двух локациях. Основными площадками праздника станут пляж реки Седэяха в Северном районе, и дворец культуры «Октябрь» в Южном районе. Празднование Дня оленевода на Ямале проходят по нескольким городам и населенным пунктам ЯНАО. Стартовал праздник 24 февраля, закончатся мероприятия 21 апреля.
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