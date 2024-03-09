В Москве на три часа задержали два рейса до Тюмени

В аэропорту Внуково (Москва) 10 марта на три часа задержали два рейса до Тюмени. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс YC 2453 Москва — Тюмень. Самолет авиакомпании „Ямал“ должен был вылететь 10 марта в 02:15, однако произошла задержка. Теперь судно полетит в 05:40», — указано на сайте тюменского аэропорта.
Еще был задержан рейс авиакомпании Utair, который также 10 марта летит из Москвы в Тюмень. Самолет должен был вылететь в 02:15, однако также полетит в 05:40.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее в Москве уже задерживали рейсы до Тюмени. Тогда авиакомпании на час отложили вылет самолетов.
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