09 марта 2024
08 марта 2024

В Москве на три часа задержали два рейса до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
В Москве 10 марта задержали два рейса разных авиакомпаний Фото:

В аэропорту Внуково (Москва) 10 марта на три часа задержали два рейса до Тюмени. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс YC 2453 Москва — Тюмень. Самолет авиакомпании „Ямал“ должен был вылететь 10 марта в 02:15, однако произошла задержка. Теперь судно полетит в 05:40», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Еще был задержан рейс авиакомпании Utair, который также 10 марта летит из Москвы в Тюмень. Самолет должен был вылететь в 02:15, однако также полетит в 05:40.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее в Москве уже задерживали рейсы до Тюмени. Тогда авиакомпании на час отложили вылет самолетов.

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В аэропорту Внуково (Москва) 10 марта на три часа задержали два рейса до Тюмени. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс YC 2453 Москва — Тюмень. Самолет авиакомпании „Ямал“ должен был вылететь 10 марта в 02:15, однако произошла задержка. Теперь судно полетит в 05:40», — указано на сайте тюменского аэропорта. Еще был задержан рейс авиакомпании Utair, который также 10 марта летит из Москвы в Тюмень. Самолет должен был вылететь в 02:15, однако также полетит в 05:40. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее в Москве уже задерживали рейсы до Тюмени. Тогда авиакомпании на час отложили вылет самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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