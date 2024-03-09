В Москве на три часа задержали два рейса до Тюмени

В Москве 10 марта задержали два рейса разных авиакомпаний Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорту Внуково (Москва) 10 марта на три часа задержали два рейса до Тюмени. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс YC 2453 Москва — Тюмень. Самолет авиакомпании „Ямал“ должен был вылететь 10 марта в 02:15, однако произошла задержка. Теперь судно полетит в 05:40», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Еще был задержан рейс авиакомпании Utair, который также 10 марта летит из Москвы в Тюмень. Самолет должен был вылететь в 02:15, однако также полетит в 05:40.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее в Москве уже задерживали рейсы до Тюмени. Тогда авиакомпании на час отложили вылет самолетов.