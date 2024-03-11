Тюменские власти выдали разрешение на перевозки курганскому такси «Максим»

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Город. Курган, такси, такси максим, водитель такси
Такси «Максим» внесен в реестры СЗЛТ во всех регионах присутствия Фото:
новость из сюжета
Курганское такси получило отказ от тюменских властей

Главное управление строительства Тюменской области внесло курганскую компанию «Максим» в реестр служб заказа легкового такси региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса. Ранее сеть такси получила отказ от ГУС в разрешении на перевозки.

«ООО „Максим-Тюмень“ сервиса „Максим“ внесено в реестр служб заказа легкового такси Тюменской области. Запись о внесении в реестр сделана 7 марта 2024 года и появилась во ФГИС „Такси“. <…> 29 февраля сервис „Максим“ в досудебном порядке повторно направил заявление о внесении своего тюменского юрлица в реестр СЗЛТ, которое ГУС ТО уже без каких-либо претензий удовлетворило», — рассказали агентству в пресс-службе «Максим».

Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило компании из Кургана заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Сервис отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, после чего компания подала в суд на ГУС. Такси продолжало работать в Тюменской области, однако некоторые водители начали переходить работать в другие агрегаторы. В ГУС отмечали, что для продолжения работы в Тюмени «Максим» нужно изменить сайт.

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Главное управление строительства Тюменской области внесло курганскую компанию «Максим» в реестр служб заказа легкового такси региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса. Ранее сеть такси получила отказ от ГУС в разрешении на перевозки. «ООО „Максим-Тюмень“ сервиса „Максим“ внесено в реестр служб заказа легкового такси Тюменской области. Запись о внесении в реестр сделана 7 марта 2024 года и появилась во ФГИС „Такси“. <…> 29 февраля сервис „Максим“ в досудебном порядке повторно направил заявление о внесении своего тюменского юрлица в реестр СЗЛТ, которое ГУС ТО уже без каких-либо претензий удовлетворило», — рассказали агентству в пресс-службе «Максим». Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило компании из Кургана заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Сервис отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, после чего компания подала в суд на ГУС. Такси продолжало работать в Тюменской области, однако некоторые водители начали переходить работать в другие агрегаторы. В ГУС отмечали, что для продолжения работы в Тюмени «Максим» нужно изменить сайт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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