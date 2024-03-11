Тюменские власти выдали разрешение на перевозки курганскому такси «Максим»

11 марта 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Такси «Максим» внесен в реестры СЗЛТ во всех регионах присутствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганское такси получило отказ от тюменских властей Главное управление строительства Тюменской области внесло курганскую компанию «Максим» в реестр служб заказа легкового такси региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса. Ранее сеть такси получила отказ от ГУС в разрешении на перевозки. «ООО „Максим-Тюмень“ сервиса „Максим“ внесено в реестр служб заказа легкового такси Тюменской области. Запись о внесении в реестр сделана 7 марта 2024 года и появилась во ФГИС „Такси“. <…> 29 февраля сервис „Максим“ в досудебном порядке повторно направил заявление о внесении своего тюменского юрлица в реестр СЗЛТ, которое ГУС ТО уже без каких-либо претензий удовлетворило», — рассказали агентству в пресс-службе «Максим». Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило компании из Кургана заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Сервис отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, после чего компания подала в суд на ГУС. Такси продолжало работать в Тюменской области, однако некоторые водители начали переходить работать в другие агрегаторы. В ГУС отмечали, что для продолжения работы в Тюмени «Максим» нужно изменить сайт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление строительства Тюменской области внесло курганскую компанию «Максим» в реестр служб заказа легкового такси региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса. Ранее сеть такси получила отказ от ГУС в разрешении на перевозки. «ООО „Максим-Тюмень“ сервиса „Максим“ внесено в реестр служб заказа легкового такси Тюменской области. Запись о внесении в реестр сделана 7 марта 2024 года и появилась во ФГИС „Такси“. <…> 29 февраля сервис „Максим“ в досудебном порядке повторно направил заявление о внесении своего тюменского юрлица в реестр СЗЛТ, которое ГУС ТО уже без каких-либо претензий удовлетворило», — рассказали агентству в пресс-службе «Максим». Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило компании из Кургана заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Сервис отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, после чего компания подала в суд на ГУС. Такси продолжало работать в Тюменской области, однако некоторые водители начали переходить работать в другие агрегаторы. В ГУС отмечали, что для продолжения работы в Тюмени «Максим» нужно изменить сайт.