Тюменские экспортеры остались без куратора в правительстве

В Тюмени ищут кандидата на пост руководителя центра поддержки экспорта

11 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

В правительстве ищут человека на важную должность Фото: Денис Моргунов © URA.RU В правительстве Тюменской области уже несколько месяцев не могут согласовать кандидатуру руководителя центра экспорта инвестиционного агентства, а уход прежнего начальника Алексея Ергалиева застал всех врасплох. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду «В Желтом доме не ожидали, что Ергалиев захочет уйти вслед за своим патроном, экс-директором департамента инвестполитики Антоном Машуковым. Оперативно заменить Ергалиева не удалось. Ситуация вызывает напряжение, потому что экспортное направление — одно из приоритетных для региона», — говорят собеседники агентства. Близкие к инвестагентству источники URA.RU при этом сообщают, что наиболее вероятная кандидатура уже подобрана и согласована. Сейчас идет процесс прохождения всех необходимых бюрократических процедур. В это время направлением поддержки экспорта фактически руководит заместитель Ерлагиева Диана Абдрахманова. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменское правительство покинул экс-директор департамента инвестиционной политики Антон Машуков. Он перешел на работу в строительную компанию.

В правительстве Тюменской области уже несколько месяцев не могут согласовать кандидатуру руководителя центра экспорта инвестиционного агентства, а уход прежнего начальника Алексея Ергалиева застал всех врасплох. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду «В Желтом доме не ожидали, что Ергалиев захочет уйти вслед за своим патроном, экс-директором департамента инвестполитики Антоном Машуковым. Оперативно заменить Ергалиева не удалось. Ситуация вызывает напряжение, потому что экспортное направление — одно из приоритетных для региона», — говорят собеседники агентства. Близкие к инвестагентству источники URA.RU при этом сообщают, что наиболее вероятная кандидатура уже подобрана и согласована. Сейчас идет процесс прохождения всех необходимых бюрократических процедур. В это время направлением поддержки экспорта фактически руководит заместитель Ерлагиева Диана Абдрахманова. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменское правительство покинул экс-директор департамента инвестиционной политики Антон Машуков. Он перешел на работу в строительную компанию.