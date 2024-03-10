10 марта 2024

Тюменские экспортеры остались без куратора в правительстве

В Тюмени ищут кандидата на пост руководителя центра поддержки экспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, правительство тюменской области, осень
В правительстве ищут человека на важную должность Фото:

В правительстве Тюменской области уже несколько месяцев не могут согласовать кандидатуру руководителя центра экспорта инвестиционного агентства, а уход прежнего начальника Алексея Ергалиева застал всех врасплох. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду

«В Желтом доме не ожидали, что Ергалиев захочет уйти вслед за своим патроном, экс-директором департамента инвестполитики Антоном Машуковым. Оперативно заменить Ергалиева не удалось. Ситуация вызывает напряжение, потому что экспортное направление — одно из приоритетных для региона», — говорят собеседники агентства.

Близкие к инвестагентству источники URA.RU при этом сообщают, что наиболее вероятная кандидатура уже подобрана и согласована. Сейчас идет процесс прохождения всех необходимых бюрократических процедур. В это время направлением поддержки экспорта фактически руководит заместитель Ерлагиева Диана Абдрахманова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменское правительство покинул экс-директор департамента инвестиционной политики Антон Машуков. Он перешел на работу в строительную компанию.

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В правительстве Тюменской области уже несколько месяцев не могут согласовать кандидатуру руководителя центра экспорта инвестиционного агентства, а уход прежнего начальника Алексея Ергалиева застал всех врасплох. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду «В Желтом доме не ожидали, что Ергалиев захочет уйти вслед за своим патроном, экс-директором департамента инвестполитики Антоном Машуковым. Оперативно заменить Ергалиева не удалось. Ситуация вызывает напряжение, потому что экспортное направление — одно из приоритетных для региона», — говорят собеседники агентства. Близкие к инвестагентству источники URA.RU при этом сообщают, что наиболее вероятная кандидатура уже подобрана и согласована. Сейчас идет процесс прохождения всех необходимых бюрократических процедур. В это время направлением поддержки экспорта фактически руководит заместитель Ерлагиева Диана Абдрахманова. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменское правительство покинул экс-директор департамента инвестиционной политики Антон Машуков. Он перешел на работу в строительную компанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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