Бывший имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов получил новую должность в Брянске. Мусульманский священнослужитель вошел в состав комиссии при Общественной палате Брянской области и будет отвечать за сохранение традиционных ценностей. Об этом сообщается в группе «Мечеть Брянска» в соцсети «ВКонтакте».
«Председатель Местной религиозной организации мусульман города Брянска имам Алишер Расулов вошел в состав комиссии по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей при Общественной палате Брянской области», — указано в сообщении. Данная комиссия создана по указу президента страны.
Ранее URA.RU писало, что имам единственной мечети Кургана Алишер Расулов покинул пост. В этой должности он проработал два года. После ухода Расулов перевелся работать в Брянск, где был назначен председателем местной религиозной организации мусульман.
Имам Алишер Расулов вошел в комиссию при Общественной палате Брянской области
Фото: автор не указан, группа «Мечеть Брянска» в соцсети «ВКонтакте»
Бывший имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов получил новую должность в Брянске. Мусульманский священнослужитель вошел в состав комиссии при Общественной палате Брянской области и будет отвечать за сохранение традиционных ценностей. Об этом сообщается в группе «Мечеть Брянска» в соцсети «ВКонтакте». «Председатель Местной религиозной организации мусульман города Брянска имам Алишер Расулов вошел в состав комиссии по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей при Общественной палате Брянской области», — указано в сообщении. Данная комиссия создана по указу президента страны. Ранее URA.RU писало, что имам единственной мечети Кургана Алишер Расулов покинул пост. В этой должности он проработал два года. После ухода Расулов перевелся работать в Брянск, где был назначен председателем местной религиозной организации мусульман.