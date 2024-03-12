12 марта 2024

Бывший имам мечети Кургана получил новый пост в Брянске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятничная молитва в Мечети
Расулов покинул пост имама курганской мечети в мае 2023 года Фото:

Бывший имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов получил новую должность в Брянске. Мусульманский священнослужитель вошел в состав комиссии при Общественной палате Брянской области и будет отвечать за сохранение традиционных ценностей. Об этом сообщается в группе «Мечеть Брянска» в соцсети «ВКонтакте».

«Председатель Местной религиозной организации мусульман города Брянска имам Алишер Расулов вошел в состав комиссии по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей при Общественной палате Брянской области», — указано в сообщении. Данная комиссия создана по указу президента страны.

Ранее URA.RU писало, что имам единственной мечети Кургана Алишер Расулов покинул пост. В этой должности он проработал два года. После ухода Расулов перевелся работать в Брянск, где был назначен председателем местной религиозной организации мусульман.

Имам Алишер Расулов вошел в комиссию при Общественной палате Брянской области
Имам Алишер Расулов вошел в комиссию при Общественной палате Брянской области
Фото:

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Бывший имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов получил новую должность в Брянске. Мусульманский священнослужитель вошел в состав комиссии при Общественной палате Брянской области и будет отвечать за сохранение традиционных ценностей. Об этом сообщается в группе «Мечеть Брянска» в соцсети «ВКонтакте». «Председатель Местной религиозной организации мусульман города Брянска имам Алишер Расулов вошел в состав комиссии по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей при Общественной палате Брянской области», — указано в сообщении. Данная комиссия создана по указу президента страны. Ранее URA.RU писало, что имам единственной мечети Кургана Алишер Расулов покинул пост. В этой должности он проработал два года. После ухода Расулов перевелся работать в Брянск, где был назначен председателем местной религиозной организации мусульман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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