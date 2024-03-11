11 марта 2024

Работник курганского завода выжил после падения мешка весом почти в тонну

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, стропальщики, центр политехнического обучения сургутнефтегаз
Стропальщик получил тяжелую травму на производстве (архивное фото) Фото:

На стропальщика предприятия «Бентонит Кургана» упал мешок весом в 900 килограммов при складировании груза. Работник получил тяжелую травму, сообщается на сайте Государственная инспекции труда в Курганской области.

«Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего со стропальщиком ООО »«Бентонит Кургана» в феврале 2024 года. Установлено, что на работника при складировании груза упал мешок с глинопорошком весом в 900 кг, что в дальнейшем привело к травмированию с телесными повреждениями, относящимися к категории тяжелых», — говорится в сообщении.

Инспекция выяснила, что причиной несчастного случая стали нарушение рабочим трудового распорядка и дисциплины труда, а также неудовлетворительная организация производства работ со стороны руководителей и специалистов подразделения, которые не обеспечили надлежащий контроль за ходом выполнения работ. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выросло число несчастных случаев на производстве. Например, на заводе «Курганстальмост» стропальщик получил тяжелую травму ноги. Несчастный случай произошел при использовании подъемника. Также сообщалось, что на предприятии «Курганхимммаш» сварщик упал с высоты и получил тяжелые травмы. Госинспекция труда отмечала, что работник не соблюдал правила безопасности.

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На стропальщика предприятия «Бентонит Кургана» упал мешок весом в 900 килограммов при складировании груза. Работник получил тяжелую травму, сообщается на сайте Государственная инспекции труда в Курганской области. «Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего со стропальщиком ООО »«Бентонит Кургана» в феврале 2024 года. Установлено, что на работника при складировании груза упал мешок с глинопорошком весом в 900 кг, что в дальнейшем привело к травмированию с телесными повреждениями, относящимися к категории тяжелых», — говорится в сообщении. Инспекция выяснила, что причиной несчастного случая стали нарушение рабочим трудового распорядка и дисциплины труда, а также неудовлетворительная организация производства работ со стороны руководителей и специалистов подразделения, которые не обеспечили надлежащий контроль за ходом выполнения работ. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выросло число несчастных случаев на производстве. Например, на заводе «Курганстальмост» стропальщик получил тяжелую травму ноги. Несчастный случай произошел при использовании подъемника. Также сообщалось, что на предприятии «Курганхимммаш» сварщик упал с высоты и получил тяжелые травмы. Госинспекция труда отмечала, что работник не соблюдал правила безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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