Происшествия На курганском заводе стропальщик получил тяжелую травму 13 февраля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 + Курганский стропальщик сломал стопу при использовании подъемного сооружения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Курганская трудовая инспекция провела расследование обстоятельств тяжелого несчастного случая на одном из заводов. По данным ведомства, на предприятии стропальщик получил травму во время перемещения металлопроката, сообщает сайт инспекции. «Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в январе 2024 года со стропальщиком ЗАО „Курганстальмост“. <…> Работник получил травму стопы при перемещении металлопроката с использованием подъемных сооружений. Причина происшествия — неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным осуществлением работ при выполнении работ повышенной опасности», — указано на сайте инспекции. Сообщается, что ведомство решает вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Ранее URA.RU писало, что на курганском предприятии ООО «Курганский завод химического машиностроения» сварщик упал с высоты и получил тяжелые травмы. Отмечалось, что при работе на высоте работник пренебрег правилами безопасности. Курганская трудовая инспекция провела расследование обстоятельств тяжелого несчастного случая на одном из заводов. По данным ведомства, на предприятии стропальщик получил травму во время перемещения металлопроката, сообщает сайт инспекции. «Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в январе 2024 года со стропальщиком ЗАО „Курганстальмост“. <…> Работник получил травму стопы при перемещении металлопроката с использованием подъемных сооружений. Причина происшествия — неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным осуществлением работ при выполнении работ повышенной опасности», — указано на сайте инспекции. Сообщается, что ведомство решает вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Ранее URA.RU писало, что на курганском предприятии ООО «Курганский завод химического машиностроения» сварщик упал с высоты и получил тяжелые травмы. Отмечалось, что при работе на высоте работник пренебрег правилами безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям