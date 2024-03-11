Березниковцев после масштабного отключения воды оставят без света

12 марта 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Отключение электричества запланировано на 20 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей города Березники Пермского края после масштабного отключения водоснабжения оставят без света. Отключение электроснабжения запланировано на 20 марта, сообщает паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте». «По информации ОАО „МРСК Урала“ — филиала „Пермэнерго“ (ПО „БЭС“), 20 марта с 10 до 17 часов будет отключено электроснабжение в Усолье», — говорится в паблике. Под отключение попадут десятки улиц и переулков, в том числе Воронихина, Володарского, Маяковского, Горького, Ивачева и другие. Также в этот день часть Усолья попадет под кратковременное (с 10:00 до 10:30 и с 16:30 до 17:00) отключение электроэнергии. В начале марта в Березниках, а также близлежащих деревнях и селах жителям отключили водоснабжение. Без воды временно остались почти 250 многоквартирных и десятки частных домов в Березниках, школы и детсады. Временное ограничение подачи воды в жилые дома и соцобъекты было связано с проведением ремонтных работ на сетях.

Жителей города Березники Пермского края после масштабного отключения водоснабжения оставят без света. Отключение электроснабжения запланировано на 20 марта, сообщает паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте». «По информации ОАО „МРСК Урала“ — филиала „Пермэнерго“ (ПО „БЭС“), 20 марта с 10 до 17 часов будет отключено электроснабжение в Усолье», — говорится в паблике. Под отключение попадут десятки улиц и переулков, в том числе Воронихина, Володарского, Маяковского, Горького, Ивачева и другие. Также в этот день часть Усолья попадет под кратковременное (с 10:00 до 10:30 и с 16:30 до 17:00) отключение электроэнергии. В начале марта в Березниках, а также близлежащих деревнях и селах жителям отключили водоснабжение. Без воды временно остались почти 250 многоквартирных и десятки частных домов в Березниках, школы и детсады. Временное ограничение подачи воды в жилые дома и соцобъекты было связано с проведением ремонтных работ на сетях.