Жительница ЯНАО, осужденная за ДТП, планирует обжаловать приговор

12 марта 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Жительница ЯНАО, признанная виновной в смертельном ДТП, обжалует приговор Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница ЯНАО Ольга Медовикова, осужденная в Волгоградской области за ДТП, планирует обжаловать приговор. Ее Toyota столкнулась с ВАЗ-21103, что привело к гибели водителя и пассажира отечественного автомобиля. О подготовке апелляционной жалобы рассказала URA.RU сама Медовикова. «Срок для обжалования приговора установлен до 19 марта. Мы намерены обжаловать решение Быковского районного суда в суде Волгоградской области и подать жалобу в прокуратуру на неверно поставленный диагноз», — сообщила Ольга Медовикова корреспонденту агентства. Собеседница считает, что судья была предвзято настроена во время процесса, не принимала во внимание важные детали. Сторона защиты ходатайствовала о проведении ряда дополнительных экспертиз, что также не было сделано. Журналист культурно-политического журнала «Э Вести», присутствовавший на процессе сообщает, что находившийся за рулем «десятки» водитель не имел прав на управление транспортным средством. Состояние автомобиля, в котором находились погибшие, может свидетельствовать о том, что водитель и пассажир не были пристегнуты. Кроме того, не была описана траектория движения автомобилей, а фактическую скорость движения не устанавливали. Медовикова ехала в отпуск, кроме нее в машине находились ее шестилетняя дочь и отец. Она утверждает, что скоростной режим ей не нарушался, и на встречную полосу она не выезжала, что подтверждает свидетель происшествия, за чьим автомобилем она двигалась. Спустя два месяца, в деле появился второй свидетель, который подтвердил выезд на встречную полосу. Кроме того, на суде он заявил, что знаком с семьей погибшего водителя. Смертельное ДТП произошло в ночное время 15 сентября 2023 года. Медовикова получила 16 переломов. Судебный процесс проходил в Быковском районном суде Волгоградской области. Суд первой инстанции приговорил ее к 4,5 года в колонии-поселении. Приговор был зачитан 4 марта и может быть обжалован в вышестоящем суде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница ЯНАО Ольга Медовикова, осужденная в Волгоградской области за ДТП, планирует обжаловать приговор. Ее Toyota столкнулась с ВАЗ-21103, что привело к гибели водителя и пассажира отечественного автомобиля. О подготовке апелляционной жалобы рассказала URA.RU сама Медовикова. «Срок для обжалования приговора установлен до 19 марта. Мы намерены обжаловать решение Быковского районного суда в суде Волгоградской области и подать жалобу в прокуратуру на неверно поставленный диагноз», — сообщила Ольга Медовикова корреспонденту агентства. Собеседница считает, что судья была предвзято настроена во время процесса, не принимала во внимание важные детали. Сторона защиты ходатайствовала о проведении ряда дополнительных экспертиз, что также не было сделано. Журналист культурно-политического журнала «Э Вести», присутствовавший на процессе сообщает, что находившийся за рулем «десятки» водитель не имел прав на управление транспортным средством. Состояние автомобиля, в котором находились погибшие, может свидетельствовать о том, что водитель и пассажир не были пристегнуты. Кроме того, не была описана траектория движения автомобилей, а фактическую скорость движения не устанавливали. Медовикова ехала в отпуск, кроме нее в машине находились ее шестилетняя дочь и отец. Она утверждает, что скоростной режим ей не нарушался, и на встречную полосу она не выезжала, что подтверждает свидетель происшествия, за чьим автомобилем она двигалась. Спустя два месяца, в деле появился второй свидетель, который подтвердил выезд на встречную полосу. Кроме того, на суде он заявил, что знаком с семьей погибшего водителя. Смертельное ДТП произошло в ночное время 15 сентября 2023 года. Медовикова получила 16 переломов. Судебный процесс проходил в Быковском районном суде Волгоградской области. Суд первой инстанции приговорил ее к 4,5 года в колонии-поселении. Приговор был зачитан 4 марта и может быть обжалован в вышестоящем суде.