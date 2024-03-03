03 марта 2024

Жительницу ЯНАО признали виновной в смертельном ДТП и отправили в колонию

Суд приговорил жительницу ЯНАО к колонии-поселению за смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Волгоградской области вынес приговор жительнице ЯНАО за смертельное ДТП Фото:

Быковский районный суд Волгоградской области приговорил к трем годам колонии-поселения жительницу ЯНАО за ДТП, приведшее к гибели по неосторожности двух человек. Информация об этом опубликована на сайте суда.

«Двигаясь вне населенного пункта [она] выехала на левую полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 21103. В результате столкновения автомобилей, водитель и пассажир ВАЗ от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП. Суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба Быковского суда на официальном сайте.

От адвокатов подсудимой URA.RU стало известно, что жительница ЯНАО сама пострадала в ДТП, получив 16 переломов, кроме того, у нее имеется на иждивении малолетний ребенок. Приняв во внимание смягчающие обстоятельства, суд посчитал, что «исправление и перевоспитание может быть достигнуто только в условиях изоляции от общества».

На процессе защита обращала внимание суда, что техническая экспертиза транспортного средства была проведена спустя три дня после происшествия, а осмотр места аварии проводился без участия эксперта-криминалиста, что по мнению защиты свидетельствует о нарушении необходимых процедур. Адвокаты настаивали, что обвинение основывается на недопустимых доказательствах.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Сама подсудимая своей вины не признала.

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Быковский районный суд Волгоградской области приговорил к трем годам колонии-поселения жительницу ЯНАО за ДТП, приведшее к гибели по неосторожности двух человек. Информация об этом опубликована на сайте суда. «Двигаясь вне населенного пункта [она] выехала на левую полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 21103. В результате столкновения автомобилей, водитель и пассажир ВАЗ от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП. Суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба Быковского суда на официальном сайте. От адвокатов подсудимой URA.RU стало известно, что жительница ЯНАО сама пострадала в ДТП, получив 16 переломов, кроме того, у нее имеется на иждивении малолетний ребенок. Приняв во внимание смягчающие обстоятельства, суд посчитал, что «исправление и перевоспитание может быть достигнуто только в условиях изоляции от общества». На процессе защита обращала внимание суда, что техническая экспертиза транспортного средства была проведена спустя три дня после происшествия, а осмотр места аварии проводился без участия эксперта-криминалиста, что по мнению защиты свидетельствует о нарушении необходимых процедур. Адвокаты настаивали, что обвинение основывается на недопустимых доказательствах. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Сама подсудимая своей вины не признала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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