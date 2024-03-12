12 марта 2024

Глава Нового Уренгоя назвал срок окончания ремонта в школе

В Новом Уренгое к 2025 году завершат капитальный ремонт школы №7
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое планируют завершить капремонт школы к 2025 году Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2025 году завершат капитальный ремонт школы №7. О сроках окончания ремонта и причине медленных работ сообщил мэр города в telegram.

«Продолжаю серию встреч в школах города. Сегодня 7 школа, здесь экологический профиль. Здание в ремонте, первый вопрос сразу прозвучал о сроках окончания работ. Отвечаю — 2025 год. Могли бы быстрее, но школу пришлось бы на время закрыть. Обновили фасад, 3 этаж. Сейчас занимаемся 1 и 2 этажами, летом закончим благоустройство территории», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов».

Кроме того, глава города ответил на вопросы учащихся и выслушал пожелания по оснащению школы необходимой техникой. Так же мэр принял решение о проверке организации питания в образовательном учреждении.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2025 году завершат капитальный ремонт школы №7. О сроках окончания ремонта и причине медленных работ сообщил мэр города в telegram. «Продолжаю серию встреч в школах города. Сегодня 7 школа, здесь экологический профиль. Здание в ремонте, первый вопрос сразу прозвучал о сроках окончания работ. Отвечаю — 2025 год. Могли бы быстрее, но школу пришлось бы на время закрыть. Обновили фасад, 3 этаж. Сейчас занимаемся 1 и 2 этажами, летом закончим благоустройство территории», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов». Кроме того, глава города ответил на вопросы учащихся и выслушал пожелания по оснащению школы необходимой техникой. Так же мэр принял решение о проверке организации питания в образовательном учреждении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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