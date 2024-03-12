Глава Нового Уренгоя назвал срок окончания ремонта в школе

В Новом Уренгое к 2025 году завершат капитальный ремонт школы №7

13 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое планируют завершить капремонт школы к 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2025 году завершат капитальный ремонт школы №7. О сроках окончания ремонта и причине медленных работ сообщил мэр города в telegram. «Продолжаю серию встреч в школах города. Сегодня 7 школа, здесь экологический профиль. Здание в ремонте, первый вопрос сразу прозвучал о сроках окончания работ. Отвечаю — 2025 год. Могли бы быстрее, но школу пришлось бы на время закрыть. Обновили фасад, 3 этаж. Сейчас занимаемся 1 и 2 этажами, летом закончим благоустройство территории», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов». Кроме того, глава города ответил на вопросы учащихся и выслушал пожелания по оснащению школы необходимой техникой. Так же мэр принял решение о проверке организации питания в образовательном учреждении.

В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2025 году завершат капитальный ремонт школы №7. О сроках окончания ремонта и причине медленных работ сообщил мэр города в telegram. «Продолжаю серию встреч в школах города. Сегодня 7 школа, здесь экологический профиль. Здание в ремонте, первый вопрос сразу прозвучал о сроках окончания работ. Отвечаю — 2025 год. Могли бы быстрее, но школу пришлось бы на время закрыть. Обновили фасад, 3 этаж. Сейчас занимаемся 1 и 2 этажами, летом закончим благоустройство территории», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов». Кроме того, глава города ответил на вопросы учащихся и выслушал пожелания по оснащению школы необходимой техникой. Так же мэр принял решение о проверке организации питания в образовательном учреждении.