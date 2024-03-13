Курганец добился выплат в сотни тысяч рублей за переработку в другом регионе

14 марта 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Курганец через суд добился выплат за переработку Фото: Игорь Пантин © URA.RU Житель Кургана через суд добился положенных выплат за переработку от мурманской компании. Мужчина сумел доказать, что работал практически без выходных, но не получил за это денег. Всего по решению суда ему выплатят более 370 тысяч, сообщается в системе ГАС «Правосудие». «Состоял в трудовых отношениях, работал в должности специалиста по контролю качества <…> Фактически он работал вахтовым методом, без выходных. <….> Работодатель частично оплачивал работу в выходные и праздничные дни, однако оплата его труда была произведена не в полном размере», — говорится в материалах дела из картотеки курганского облсуда. Компанию из Мурманска, занимающуюся строительством газоперерабатывающих мощностей, обязали заплатить экс-сотруднику из Кургана более 370 тысяч рублей. В суд мужчина обратился после увольнения в конце 2022 года, когда посчитал, что ему не полностью оплатили труд. По договоренности он работал сверх нормы, но за переработку ему заплатили не всю положенную сумму. Разбирательство шло около года, было принято решение в пользу курганца. В апелляционной жалобе представитель ответчика заявил, что экс-сотрудник подписал трудовой договор, по условиям которого все деньги ему были выплачены. Доказать правоту курганцу удалось при помощи данных о времени ежедневной отработки, которые компания высылала ему на личную почту. Мужчина получил задолженность по зарплате, компенсацию за неиспользованный отпуск, компенсацию за невыплату денежных средств работодателем и моральный ущерб — всего 370857 рублей 84 копейки. Адвокат Иван Меньщиков, представлявший интересы курганца, в беседе с редакцией отметил, что его клиент подал новый иск к компании. Он касается выплаты пени с января прошлого года, поскольку истец до сих пор не получил требуемую сумму. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели Кургана обратились в суд, недополучив премию в обычном размере. Было решено, что приказ о сокращении выплат был незаконным, сотрудники должны будут полностью получить деньги и компенсацию ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана через суд добился положенных выплат за переработку от мурманской компании. Мужчина сумел доказать, что работал практически без выходных, но не получил за это денег. Всего по решению суда ему выплатят более 370 тысяч, сообщается в системе ГАС «Правосудие». «Состоял в трудовых отношениях, работал в должности специалиста по контролю качества <…> Фактически он работал вахтовым методом, без выходных. <….> Работодатель частично оплачивал работу в выходные и праздничные дни, однако оплата его труда была произведена не в полном размере», — говорится в материалах дела из картотеки курганского облсуда. Компанию из Мурманска, занимающуюся строительством газоперерабатывающих мощностей, обязали заплатить экс-сотруднику из Кургана более 370 тысяч рублей. В суд мужчина обратился после увольнения в конце 2022 года, когда посчитал, что ему не полностью оплатили труд. По договоренности он работал сверх нормы, но за переработку ему заплатили не всю положенную сумму. Разбирательство шло около года, было принято решение в пользу курганца. В апелляционной жалобе представитель ответчика заявил, что экс-сотрудник подписал трудовой договор, по условиям которого все деньги ему были выплачены. Доказать правоту курганцу удалось при помощи данных о времени ежедневной отработки, которые компания высылала ему на личную почту. Мужчина получил задолженность по зарплате, компенсацию за неиспользованный отпуск, компенсацию за невыплату денежных средств работодателем и моральный ущерб — всего 370857 рублей 84 копейки. Адвокат Иван Меньщиков, представлявший интересы курганца, в беседе с редакцией отметил, что его клиент подал новый иск к компании. Он касается выплаты пени с января прошлого года, поскольку истец до сих пор не получил требуемую сумму. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели Кургана обратились в суд, недополучив премию в обычном размере. Было решено, что приказ о сокращении выплат был незаконным, сотрудники должны будут полностью получить деньги и компенсацию ущерба.