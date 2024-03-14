Военный аналитик предупредил о новых возможностях Украины атаковать РФ

Военный аналитик Джерелиевский: Украина усилит атаки беспилотников

14 марта 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Россия показала, что может справиться с массовыми атаками БПЛА, сказал Борис Джерелиевский Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины появится больше беспилотников, что угрожает России увеличением числа атак по ее территории. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский. Новость по теме Военкор Ткач назвал условия для прорыва Украины на российской границе «Сейчас наибольшую опасность будут представлять для нас атаки беспилотников. В Киев приезжал [министр обороны Великобритании Грант] Шаппс и обещал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому увеличить поставки беспилотных аппаратов и комплектующих для них. У ВСУ сейчас в этом плане достаточно большие возможности», — сказал Борис Джерелиевский. Украина уже сейчас начала массовое применение беспилотников, отметил эксперт. «Достаточно вспомнить недавнюю атаку с 41 дроном на Таганрог. Атака была отбита, что показало наши возможности. Но эту угрозу нельзя сбрасывать со счетов. Были атаки на нефтехранилища и одновременно на несколько регионов РФ», — добавил военно-политический аналитик. Ранее в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были повреждены 120 домов, 13 человек ранено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также БПЛА сбили в Ростовской области. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Украины появится больше беспилотников, что угрожает России увеличением числа атак по ее территории. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский. «Сейчас наибольшую опасность будут представлять для нас атаки беспилотников. В Киев приезжал [министр обороны Великобритании Грант] Шаппс и обещал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому увеличить поставки беспилотных аппаратов и комплектующих для них. У ВСУ сейчас в этом плане достаточно большие возможности», — сказал Борис Джерелиевский. Украина уже сейчас начала массовое применение беспилотников, отметил эксперт. «Достаточно вспомнить недавнюю атаку с 41 дроном на Таганрог. Атака была отбита, что показало наши возможности. Но эту угрозу нельзя сбрасывать со счетов. Были атаки на нефтехранилища и одновременно на несколько регионов РФ», — добавил военно-политический аналитик. Ранее в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были повреждены 120 домов, 13 человек ранено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также БПЛА сбили в Ростовской области. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область).