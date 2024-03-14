Военный аналитик предупредил о новых возможностях Украины атаковать РФ

У Украины появится больше беспилотников, что угрожает России увеличением числа атак по ее территории. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский.
«Сейчас наибольшую опасность будут представлять для нас атаки беспилотников. В Киев приезжал [министр обороны Великобритании Грант] Шаппс и обещал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому увеличить поставки беспилотных аппаратов и комплектующих для них. У ВСУ сейчас в этом плане достаточно большие возможности», — сказал Борис Джерелиевский.
Украина уже сейчас начала массовое применение беспилотников, отметил эксперт. «Достаточно вспомнить недавнюю атаку с 41 дроном на Таганрог. Атака была отбита, что показало наши возможности. Но эту угрозу нельзя сбрасывать со счетов. Были атаки на нефтехранилища и одновременно на несколько регионов РФ», — добавил военно-политический аналитик.
Ранее в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были повреждены 120 домов, 13 человек ранено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также БПЛА сбили в Ростовской области. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область).
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