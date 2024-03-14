Военный аналитик предупредил о новых возможностях Украины атаковать РФ

Военный аналитик Джерелиевский: Украина усилит атаки беспилотников
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Россия показала, что может справиться с массовыми атаками БПЛА, сказал Борис Джерелиевский Фото:
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У Украины появится больше беспилотников, что угрожает России увеличением числа атак по ее территории. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский.

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«Сейчас наибольшую опасность будут представлять для нас атаки беспилотников. В Киев приезжал [министр обороны Великобритании Грант] Шаппс и обещал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому увеличить поставки беспилотных аппаратов и комплектующих для них. У ВСУ сейчас в этом плане достаточно большие возможности», — сказал Борис Джерелиевский.

Украина уже сейчас начала массовое применение беспилотников, отметил эксперт. «Достаточно вспомнить недавнюю атаку с 41 дроном на Таганрог. Атака была отбита, что показало наши возможности. Но эту угрозу нельзя сбрасывать со счетов. Были атаки на нефтехранилища и одновременно на несколько регионов РФ», — добавил военно-политический аналитик.

Ранее в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были повреждены 120 домов, 13 человек ранено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также БПЛА сбили в Ростовской области. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

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У Украины появится больше беспилотников, что угрожает России увеличением числа атак по ее территории. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский. «Сейчас наибольшую опасность будут представлять для нас атаки беспилотников. В Киев приезжал [министр обороны Великобритании Грант] Шаппс и обещал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому увеличить поставки беспилотных аппаратов и комплектующих для них. У ВСУ сейчас в этом плане достаточно большие возможности», — сказал Борис Джерелиевский. Украина уже сейчас начала массовое применение беспилотников, отметил эксперт. «Достаточно вспомнить недавнюю атаку с 41 дроном на Таганрог. Атака была отбита, что показало наши возможности. Но эту угрозу нельзя сбрасывать со счетов. Были атаки на нефтехранилища и одновременно на несколько регионов РФ», — добавил военно-политический аналитик. Ранее в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были повреждены 120 домов, 13 человек ранено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также БПЛА сбили в Ростовской области. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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