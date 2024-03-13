13 марта 2024

В Салехарде передвинут трассу для зрелищности гонок на оленьих нартах

© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, оленья упряжка, олени, гонки
Ожидается участие не менее 50 нарт в основном заезде на главный приз Фото:
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День оленевода — главный праздник Ямала

В столице Ямала на День оленевода решено передвинуть ближе в реке двухкилометровую трассу для традиционных гонок на оленьих упряжках. Эти меры позволят горожанам и гостям праздника лучше рассмотреть ход зрелищных соревнований. Ожидается участие не менее 50 нарт в основном заезде на главный приз, сообщают в городском управлении по физической культуре и спорту.

«В этом году, чтобы зрителям было максимально видно, как оленеводы управляют упряжками, уходя в сторону района Второго отделения, как разворачиваются и возвращаются к финишу гонки, решено переместить двухкилометровую трассу вдоль реки», — цитирует медиацентр «Салехард» слова начальника городского управления по физической культуре и спорту Артура Абдулмеджидова.

В гонках на оленьих упряжках участвуют мужчины и женщины. Как сообщает источник, ожидается не менее 50 мужских нарт для участия в основном заезде за главный приз.

Ранее URA.RU сообщало, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетит День оленевода в Салехарде. Комментировать праздничные события 23 марта его пригласил мэр города Алексей Титовский.

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В столице Ямала на День оленевода решено передвинуть ближе в реке двухкилометровую трассу для традиционных гонок на оленьих упряжках. Эти меры позволят горожанам и гостям праздника лучше рассмотреть ход зрелищных соревнований. Ожидается участие не менее 50 нарт в основном заезде на главный приз, сообщают в городском управлении по физической культуре и спорту. «В этом году, чтобы зрителям было максимально видно, как оленеводы управляют упряжками, уходя в сторону района Второго отделения, как разворачиваются и возвращаются к финишу гонки, решено переместить двухкилометровую трассу вдоль реки», — цитирует медиацентр «Салехард» слова начальника городского управления по физической культуре и спорту Артура Абдулмеджидова. В гонках на оленьих упряжках участвуют мужчины и женщины. Как сообщает источник, ожидается не менее 50 мужских нарт для участия в основном заезде за главный приз. Ранее URA.RU сообщало, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетит День оленевода в Салехарде. Комментировать праздничные события 23 марта его пригласил мэр города Алексей Титовский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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