В столице Ямала на День оленевода решено передвинуть ближе в реке двухкилометровую трассу для традиционных гонок на оленьих упряжках. Эти меры позволят горожанам и гостям праздника лучше рассмотреть ход зрелищных соревнований. Ожидается участие не менее 50 нарт в основном заезде на главный приз, сообщают в городском управлении по физической культуре и спорту.
«В этом году, чтобы зрителям было максимально видно, как оленеводы управляют упряжками, уходя в сторону района Второго отделения, как разворачиваются и возвращаются к финишу гонки, решено переместить двухкилометровую трассу вдоль реки», — цитирует медиацентр «Салехард» слова начальника городского управления по физической культуре и спорту Артура Абдулмеджидова.
В гонках на оленьих упряжках участвуют мужчины и женщины. Как сообщает источник, ожидается не менее 50 мужских нарт для участия в основном заезде за главный приз.
Ранее URA.RU сообщало, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетит День оленевода в Салехарде. Комментировать праздничные события 23 марта его пригласил мэр города Алексей Титовский.
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