Барби, Чебурашка и гном: самые необычные избиратели на выборах президента-2024. Фото

На выборы президента России пришли Барби и Чебурашка

15 марта 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

В Тюмени на избирательный участок пришла женщина в наряде Барби Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Чебурашка и Барби пришли на участки, чтобы проголосовать за кандидата на выборах президента в России. URA.RU рассказывает, каких необычных личностей можно было встретить на избирательных участках. В Югорске избирателей угощал апельсинами Чебурашка В ХМАО в Югорске на участок для голосования пришел Чебурашка. Он угощал избирателей апельсинами. Впоследствии выяснилось, что под маской Чебурашки скрывалась студентка. Чебурашка на избирательном участке Фото: Telegram-канал «Выборы, выборы, выборы» https://t.me/vybora/55993 На Сахалине избиратель пришел на участок сквозь метель В Сахалинской области житель Северо-Курильска сквозь сугробы и метель пришел голосовать за президента РФ. В Херсонской области пес пришел помогать хозяевам на голосовании В Херсонской области в Геническе на голосовании для выборов был замечен пес Кокос. Он помогал хозяевам исполнять гражданский долг. Пес Кокос пришел помогать своим хозяевам на избирательном участке Фото: Telegram-канал «Смотри» https://t.me/smotri_media/76511 В Бурятии символ Тарбагатайского района посетил избирательный участок В Бурятии на избирательном участке был замечен символ Тарбагатайского района — Тарбаган. Он тоже решил принять участие в голосовании для президентских выборов. Тарбаган принял участие в голосовании на выборах в Бурятии Фото: Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента» https://t.me/uranews/89689 В Тюмени Барби пришла голосовать за кандидата на выборах В Тюмени на избирательный участок пришла кукла Барби. В такой образ женщина решила нарядиться, чтобы поддержать у дочери интерес к политике. Женщина пришла на президентские выборы в образе Барби Фото: URA.RU https://t.me/uranews/89689 В Бурятии белый медведь и кабан пришли на избирательный участок Кроме того, в Бурятии участие в голосовании также приняли кабан и белый медведь. Они были замечены в Окинском и Кабанском районах. Белый медведь пришел на избирательный участок Фото: Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента» https://t.me/gdburyatia/628 Волонтеры в Бурятии нарядились в костюмы гнома и феи, чтобы проголосовать на выборах Волонтеры Регионального центра финансовой грамотности в Бурятии пришли на президентские выборы в костюмах. Они нарядились в Задиру-Транжиру, Феечку-Копеечку и Гнома-Эконома. Символы финансовой грамотности пришли голосовать за президента РФ Фото: Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента» https://t.me/gdburyatia/678 Жители Якутии пришли на избирательный участок в национальных костюмах В Якутии некоторые жители пришли в национальных костюмах народов, которые проживают в регионе. Якутяне пришли голосовать за будущего президента РФ в национальных костюмах Фото: Ulus Media https://t.me/uranews/89689 В Тюмени на избирательном участке поставили картонного Такера Карлсона В Тюменской области на избирательном участке в Центре подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» поставили картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона. Ранее он брал интервью у президента России Владимира Путина. В Подмосковье еще один Чебурашка пришел голосовать за кандидата Еще один Чебурашка был замечен на избирательном участке в Подмосковье. Он принес с собой апельсины и надел футболку с принтом российского триколора. Чебурашка надел на голосование за президента РФ футболку с изображением российского флага Фото: Telegram-канал RIA_Kremlinpool https://t.me/RIAKremlinpool/12397 Некоторые жители Бурятии приехали на выборы на лошадях В Бурятии жители Закаменского района приехали на лошадях на избирательный участок. Также они надели национальные костюмы. В Зеленограде женщина взяла с собой на избирательный участок собаку В Москве в Зеленограде женщина привела с собой на избирательный участок 11-летнего немецкого шпица Жаклин Монро. По ее словам, он участвует во всех важных делах семьи. Коллектив бурятского завода пришел голосовать на выборы В Бурятии в поселке Каменск весь коллектив Тимлюйского цементного завода пришел отдать голос за кандидата в президенты. Коллектив бурятского завода пришел дружно голосовать на выборах президента РФ Фото: Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента» https://t.me/oprf_official/30092 Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на этот пост являются лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков из «Новых Людей» и представитель КПРФ Николай Харитонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чебурашка и Барби пришли на участки, чтобы проголосовать за кандидата на выборах президента в России. URA.RU рассказывает, каких необычных личностей можно было встретить на избирательных участках. В ХМАО в Югорске на участок для голосования пришел Чебурашка. Он угощал избирателей апельсинами. Впоследствии выяснилось, что под маской Чебурашки скрывалась студентка. В Сахалинской области житель Северо-Курильска сквозь сугробы и метель пришел голосовать за президента РФ. В Херсонской области в Геническе на голосовании для выборов был замечен пес Кокос. Он помогал хозяевам исполнять гражданский долг. В Бурятии на избирательном участке был замечен символ Тарбагатайского района — Тарбаган. Он тоже решил принять участие в голосовании для президентских выборов. В Тюмени на избирательный участок пришла кукла Барби. В такой образ женщина решила нарядиться, чтобы поддержать у дочери интерес к политике. Кроме того, в Бурятии участие в голосовании также приняли кабан и белый медведь. Они были замечены в Окинском и Кабанском районах. Волонтеры Регионального центра финансовой грамотности в Бурятии пришли на президентские выборы в костюмах. Они нарядились в Задиру-Транжиру, Феечку-Копеечку и Гнома-Эконома. В Якутии некоторые жители пришли в национальных костюмах народов, которые проживают в регионе. В Тюменской области на избирательном участке в Центре подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» поставили картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона. Ранее он брал интервью у президента России Владимира Путина. Еще один Чебурашка был замечен на избирательном участке в Подмосковье. Он принес с собой апельсины и надел футболку с принтом российского триколора. В Бурятии жители Закаменского района приехали на лошадях на избирательный участок. Также они надели национальные костюмы. В Москве в Зеленограде женщина привела с собой на избирательный участок 11-летнего немецкого шпица Жаклин Монро. По ее словам, он участвует во всех важных делах семьи. В Бурятии в поселке Каменск весь коллектив Тимлюйского цементного завода пришел отдать голос за кандидата в президенты. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на этот пост являются лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков из «Новых Людей» и представитель КПРФ Николай Харитонов.