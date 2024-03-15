Барби, Чебурашка и гном: самые необычные избиратели на выборах президента-2024. Фото

На выборы президента России пришли Барби и Чебурашка
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Барби. Тюмень , барби, барби голосует
В Тюмени на избирательный участок пришла женщина в наряде Барби Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Чебурашка и Барби пришли на участки, чтобы проголосовать за кандидата на выборах президента в России. URA.RU рассказывает, каких необычных личностей можно было встретить на избирательных участках.

В Югорске избирателей угощал апельсинами Чебурашка

В ХМАО в Югорске на участок для голосования пришел Чебурашка. Он угощал избирателей апельсинами. Впоследствии выяснилось, что под маской Чебурашки скрывалась студентка.

Чебурашка на избирательном участке
Чебурашка на избирательном участке
Фото:

На Сахалине избиратель пришел на участок сквозь метель

В Сахалинской области житель Северо-Курильска сквозь сугробы и метель пришел голосовать за президента РФ.

В Херсонской области пес пришел помогать хозяевам на голосовании

В Херсонской области в Геническе на голосовании для выборов был замечен пес Кокос. Он помогал хозяевам исполнять гражданский долг.

Пес Кокос пришел помогать своим хозяевам на избирательном участке
Пес Кокос пришел помогать своим хозяевам на избирательном участке
Фото:

В Бурятии символ Тарбагатайского района посетил избирательный участок

В Бурятии на избирательном участке был замечен символ Тарбагатайского района — Тарбаган. Он тоже решил принять участие в голосовании для президентских выборов.

Тарбаган принял участие в голосовании на выборах в Бурятии
Тарбаган принял участие в голосовании на выборах в Бурятии
Фото:

В Тюмени Барби пришла голосовать за кандидата на выборах

В Тюмени на избирательный участок пришла кукла Барби. В такой образ женщина решила нарядиться, чтобы поддержать у дочери интерес к политике.

Женщина пришла на президентские выборы в образе Барби
Женщина пришла на президентские выборы в образе Барби
Фото:

В Бурятии белый медведь и кабан пришли на избирательный участок

Кроме того, в Бурятии участие в голосовании также приняли кабан и белый медведь. Они были замечены в Окинском и Кабанском районах.

Белый медведь пришел на избирательный участок
Белый медведь пришел на избирательный участок
Фото:

Волонтеры в Бурятии нарядились в костюмы гнома и феи, чтобы проголосовать на выборах

Волонтеры Регионального центра финансовой грамотности в Бурятии пришли на президентские выборы в костюмах. Они нарядились в Задиру-Транжиру, Феечку-Копеечку и Гнома-Эконома.

Символы финансовой грамотности пришли голосовать за президента РФ
Символы финансовой грамотности пришли голосовать за президента РФ
Фото:

Жители Якутии пришли на избирательный участок в национальных костюмах

В Якутии некоторые жители пришли в национальных костюмах народов, которые проживают в регионе.

Якутяне пришли голосовать за будущего президента РФ в национальных костюмах
Якутяне пришли голосовать за будущего президента РФ в национальных костюмах
Фото:

В Тюмени на избирательном участке поставили картонного Такера Карлсона

В Тюменской области на избирательном участке в Центре подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» поставили картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона. Ранее он брал интервью у президента России Владимира Путина.

В Подмосковье еще один Чебурашка пришел голосовать за кандидата

Еще один Чебурашка был замечен на избирательном участке в Подмосковье. Он принес с собой апельсины и надел футболку с принтом российского триколора.

Чебурашка надел на голосование за президента РФ футболку с изображением российского флага
Чебурашка надел на голосование за президента РФ футболку с изображением российского флага
Фото:

Некоторые жители Бурятии приехали на выборы на лошадях

В Бурятии жители Закаменского района приехали на лошадях на избирательный участок. Также они надели национальные костюмы.

В Зеленограде женщина взяла с собой на избирательный участок собаку

В Москве в Зеленограде женщина привела с собой на избирательный участок 11-летнего немецкого шпица Жаклин Монро. По ее словам, он участвует во всех важных делах семьи.

Коллектив бурятского завода пришел голосовать на выборы

В Бурятии в поселке Каменск весь коллектив Тимлюйского цементного завода пришел отдать голос за кандидата в президенты.

Коллектив бурятского завода пришел дружно голосовать на выборах президента РФ
Коллектив бурятского завода пришел дружно голосовать на выборах президента РФ
Фото:

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на этот пост являются лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков из «Новых Людей» и представитель КПРФ Николай Харитонов.

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Чебурашка и Барби пришли на участки, чтобы проголосовать за кандидата на выборах президента в России. URA.RU рассказывает, каких необычных личностей можно было встретить на избирательных участках. В ХМАО в Югорске на участок для голосования пришел Чебурашка. Он угощал избирателей апельсинами. Впоследствии выяснилось, что под маской Чебурашки скрывалась студентка. В Сахалинской области житель Северо-Курильска сквозь сугробы и метель пришел голосовать за президента РФ. В Херсонской области в Геническе на голосовании для выборов был замечен пес Кокос. Он помогал хозяевам исполнять гражданский долг. В Бурятии на избирательном участке был замечен символ Тарбагатайского района — Тарбаган. Он тоже решил принять участие в голосовании для президентских выборов. В Тюмени на избирательный участок пришла кукла Барби. В такой образ женщина решила нарядиться, чтобы поддержать у дочери интерес к политике. Кроме того, в Бурятии участие в голосовании также приняли кабан и белый медведь. Они были замечены в Окинском и Кабанском районах. Волонтеры Регионального центра финансовой грамотности в Бурятии пришли на президентские выборы в костюмах. Они нарядились в Задиру-Транжиру, Феечку-Копеечку и Гнома-Эконома. В Якутии некоторые жители пришли в национальных костюмах народов, которые проживают в регионе. В Тюменской области на избирательном участке в Центре подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» поставили картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона. Ранее он брал интервью у президента России Владимира Путина. Еще один Чебурашка был замечен на избирательном участке в Подмосковье. Он принес с собой апельсины и надел футболку с принтом российского триколора. В Бурятии жители Закаменского района приехали на лошадях на избирательный участок. Также они надели национальные костюмы. В Москве в Зеленограде женщина привела с собой на избирательный участок 11-летнего немецкого шпица Жаклин Монро. По ее словам, он участвует во всех важных делах семьи. В Бурятии в поселке Каменск весь коллектив Тимлюйского цементного завода пришел отдать голос за кандидата в президенты. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на этот пост являются лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков из «Новых Людей» и представитель КПРФ Николай Харитонов.
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