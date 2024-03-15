В Кургане на выборах президента избиратели проголосуют за территории для благоустройства

В Кургане на выборах можно проголосовать за благоустройство территорий

16 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Кургане на выборах президента избиратели выберут территории для благоустройства Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На избирательных участках Курганской области во время выборов президента РФ, которые продолжаются 16 марта, жители смогут одновременно поучаствовать в выборе территорий для благоустройства. Волонтеры будут помогать избирателям с 08:00 до 20:00 с процедурой голосования за объекты, которые благоустроят в рамках федерального проекта. Об этом сообщает правительство региона на своем сайте. «С 15 по 17 марта граждане региона смогут с помощью волонтеров выбрать для благоустройства одну из общественных территорий, таких как сквер, набережная, парк, детская или спортивная площадка и другие территории в 10 городах и окружных центрах Курганской области», — указано на официальном сайте областного правительства. В эти же оставшиеся дни голосования 16 и 17 марта продолжится голосование на выборах президента РФ. На территории Курганской области для проведения голосования открыты 799 избирательных участков. Также работают 638 видеокамер и около трех тысяч наблюдателей. Общее число зарегистрированных избирателей в регионе достигает 660 357 человек. Явка избирателей за первый день выборов 15 марта в Курганской области составила 38,68%, или 246 тысяч человек. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. URA.RU продолжает ввести трансляцию главных событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На избирательных участках Курганской области во время выборов президента РФ, которые продолжаются 16 марта, жители смогут одновременно поучаствовать в выборе территорий для благоустройства. Волонтеры будут помогать избирателям с 08:00 до 20:00 с процедурой голосования за объекты, которые благоустроят в рамках федерального проекта. Об этом сообщает правительство региона на своем сайте. «С 15 по 17 марта граждане региона смогут с помощью волонтеров выбрать для благоустройства одну из общественных территорий, таких как сквер, набережная, парк, детская или спортивная площадка и другие территории в 10 городах и окружных центрах Курганской области», — указано на официальном сайте областного правительства. В эти же оставшиеся дни голосования 16 и 17 марта продолжится голосование на выборах президента РФ. На территории Курганской области для проведения голосования открыты 799 избирательных участков. Также работают 638 видеокамер и около трех тысяч наблюдателей. Общее число зарегистрированных избирателей в регионе достигает 660 357 человек. Явка избирателей за первый день выборов 15 марта в Курганской области составила 38,68%, или 246 тысяч человек. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. URA.RU продолжает ввести трансляцию главных событий.