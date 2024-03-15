15 марта 2024

Пермский край второй день выбирает президента РФ: онлайн-трансляция

Пермский край второй день выбирает президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В течение трех дней пермяки голосуют на выборах президента России Фото:

В Пермском крае идет второй день голосования на выборах президента Российской Федерации 2024. В первые сутки явка составила 27,26%, а с учетом ДЭГ 30,7%. На пост главы государства представлены Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новые люди) Владимир Путин (самовыдвиженец). Агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию выборов. В режиме реального времени корреспонденты сообщают о ходе голосования по всей России.

10:03 16.03.2024 Для всех избирателей Пермского края работает «горячая линия». По возникающим вопросам можно позвонить по номеру 8 (902) 795-23-03. Также пермяки могут обратиться в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием по номеру 8 (800) 30-22-159.

09:36 16.03.2024 В первый день выборов президента свой голос отдали 482 973 избирателей, что составляет 27,26% явки, а с учетом проголосовавших дистанционно явка составила 30,7%. Активнее всего пермяки голосовали в Частинском, Кишертском, Бардымском, Чернушинском и Березовском округах.

Данные по явке избирателей за 15 марта
Данные по явке избирателей за 15 марта
Фото:

09:25 16.03.2024 В избиркоме Пермского края отмечают, что, если кто-то не может прийти на участок по уважительной причине, то избиратель вправе пригласить членов ТИК к себе и проголосовать дома. Обратиться в участковую избирательную комиссию для этого они могут до 14:00 17 марта.

09:16 16.03.2024 В Чердынском округе к домам избирателей представители ТИК добираются на снегоходах. Источник в ТИК Чердынского округа сообщает, что процесс голосования идет в штатном режиме.

Так члены ТИК добираются к избирателям на севере Пермского края
Так члены ТИК добираются к избирателям на севере Пермского края
Фото:

09:04 16.03.2024 В 08:00 открылись избирательные участки на территории всего Пермского края. Они будут работать до 20:00. За ходом голосования следят общественные наблюдатели, в том числе международные, прибывшие из разных стран.

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В Пермском крае идет второй день голосования на выборах президента Российской Федерации 2024. В первые сутки явка составила 27,26%, а с учетом ДЭГ 30,7%. На пост главы государства представлены Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новые люди) Владимир Путин (самовыдвиженец). Агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию выборов. В режиме реального времени корреспонденты сообщают о ходе голосования по всей России. 10:03 16.03.2024 Для всех избирателей Пермского края работает «горячая линия». По возникающим вопросам можно позвонить по номеру 8 (902) 795-23-03. Также пермяки могут обратиться в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием по номеру 8 (800) 30-22-159. 09:36 16.03.2024 В первый день выборов президента свой голос отдали 482 973 избирателей, что составляет 27,26% явки, а с учетом проголосовавших дистанционно явка составила 30,7%. Активнее всего пермяки голосовали в Частинском, Кишертском, Бардымском, Чернушинском и Березовском округах. 09:25 16.03.2024 В избиркоме Пермского края отмечают, что, если кто-то не может прийти на участок по уважительной причине, то избиратель вправе пригласить членов ТИК к себе и проголосовать дома. Обратиться в участковую избирательную комиссию для этого они могут до 14:00 17 марта. 09:16 16.03.2024 В Чердынском округе к домам избирателей представители ТИК добираются на снегоходах. Источник в ТИК Чердынского округа сообщает, что процесс голосования идет в штатном режиме. 09:04 16.03.2024 В 08:00 открылись избирательные участки на территории всего Пермского края. Они будут работать до 20:00. За ходом голосования следят общественные наблюдатели, в том числе международные, прибывшие из разных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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