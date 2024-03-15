Пермский край второй день выбирает президента РФ: онлайн-трансляция

В Пермском крае идет второй день голосования на выборах президента Российской Федерации 2024. В первые сутки явка составила 27,26%, а с учетом ДЭГ 30,7%. На пост главы государства представлены Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новые люди) Владимир Путин (самовыдвиженец). Агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию выборов. В режиме реального времени корреспонденты сообщают о ходе голосования по всей России.
10:03 16.03.2024 Для всех избирателей Пермского края работает «горячая линия». По возникающим вопросам можно позвонить по номеру 8 (902) 795-23-03. Также пермяки могут обратиться в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием по номеру 8 (800) 30-22-159.
09:36 16.03.2024 В первый день выборов президента свой голос отдали 482 973 избирателей, что составляет 27,26% явки, а с учетом проголосовавших дистанционно явка составила 30,7%. Активнее всего пермяки голосовали в Частинском, Кишертском, Бардымском, Чернушинском и Березовском округах.
09:25 16.03.2024 В избиркоме Пермского края отмечают, что, если кто-то не может прийти на участок по уважительной причине, то избиратель вправе пригласить членов ТИК к себе и проголосовать дома. Обратиться в участковую избирательную комиссию для этого они могут до 14:00 17 марта.
09:16 16.03.2024 В Чердынском округе к домам избирателей представители ТИК добираются на снегоходах. Источник в ТИК Чердынского округа сообщает, что процесс голосования идет в штатном режиме.
09:04 16.03.2024 В 08:00 открылись избирательные участки на территории всего Пермского края. Они будут работать до 20:00. За ходом голосования следят общественные наблюдатели, в том числе международные, прибывшие из разных стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.