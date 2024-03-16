Житель Ямальского района стал обладателем ноутбука Huawei. Ценный приз Владимир Сэрпиво выиграл в викторине «Всей семьей». Об этом сообщили районные власти в соцсети.
«Победители викторины „Всей семьей“ с самого утра приходят за выигрышами! Обладателем одного из самых ценных подарков стал Владимир Сэрпиво. Мужчине достался ноутбук Huawei MateBook 16S», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.
Жители Ямала активно участвуют в викторине «Всей семьей». С 15 по 17 марта ямальцы могут выиграть множество ценных призов, в том числе восемь однокомнатных квартир. Среди подарков также ноутбуки, велосипеды и смартфоны.
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