17 марта 2024

Квартиру в Кургане выиграла мама шестерых детей, чей муж сражается на фронте

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Жена участника СВО выиграла квартиру в Кургане Фото:
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Мать шестерых детей, чей муж находится в зоне СВО, выиграла квартиру в Кургане на викторине «Весна в семью пришла». Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Женщина проживает в Половинском округе. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально».

«Я была бы рада любому подарку, например, чайнику или другому призу. Когда узнала, что выиграла квартиру испытала радость — это так неожиданно. Сразу сообщила о приятном сюрпризе мужу, который находится на СВО», — рассказала победительница викторины.

Многодетная мать подчеркнула, что ее поздравили родственники и друзья. Она добавила, что муж сначала не поверил такой удаче, а потом очень обрадовался.

Ранее в викторине разыграли три автомобиля, бытовую технику, смартфоны и многое другое. 18 марта последнему победителю вручат машину Niva Travel на центральной площади Кургана.

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Мать шестерых детей, чей муж находится в зоне СВО, выиграла квартиру в Кургане на викторине «Весна в семью пришла». Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Женщина проживает в Половинском округе. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Я была бы рада любому подарку, например, чайнику или другому призу. Когда узнала, что выиграла квартиру испытала радость — это так неожиданно. Сразу сообщила о приятном сюрпризе мужу, который находится на СВО», — рассказала победительница викторины. Многодетная мать подчеркнула, что ее поздравили родственники и друзья. Она добавила, что муж сначала не поверил такой удаче, а потом очень обрадовался. Ранее в викторине разыграли три автомобиля, бытовую технику, смартфоны и многое другое. 18 марта последнему победителю вручат машину Niva Travel на центральной площади Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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