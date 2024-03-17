Квартиру в Кургане выиграла мама шестерых детей, чей муж сражается на фронте

Жена участника СВО выиграла квартиру в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Мать шестерых детей, чей муж находится в зоне СВО, выиграла квартиру в Кургане на викторине «Весна в семью пришла». Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Женщина проживает в Половинском округе. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально».

«Я была бы рада любому подарку, например, чайнику или другому призу. Когда узнала, что выиграла квартиру испытала радость — это так неожиданно. Сразу сообщила о приятном сюрпризе мужу, который находится на СВО», — рассказала победительница викторины.

Многодетная мать подчеркнула, что ее поздравили родственники и друзья. Она добавила, что муж сначала не поверил такой удаче, а потом очень обрадовался.

Ранее в викторине разыграли три автомобиля, бытовую технику, смартфоны и многое другое. 18 марта последнему победителю вручат машину Niva Travel на центральной площади Кургана.