17 марта 2024

В Тобольске женщину увезли с фестиваля «Тюменская весна» с инфарктом

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, госпитализация, скорая помощь
Женщину доставили в больницу прямо с праздника Фото:

Медик, находящаяся в «Палатке здоровья» на фестивале «Тюменская весна» в Тобольске, спасла одну из посетительниц праздника: после осмотра фельдшером женщину увезли в больницу, где диагностировали инфаркт. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Тобольские медики спасли пациентку после обследования в „Палатке здоровья“ на фестивале „Тюменская весна“. Женщина обратилась к фельдшеру, сославшись на плохое самочувствие и тошноту. Ее артериальное давление находилось на уровне 260. После оказания первой помощи тоболячку госпитализировали в больницу, оказалось, что у нее был инфаркт миокарда», — рассказали в инфоцентре.

Чтобы спасти пациентку ей провели операцию. Женщине восстановили нормальное кровообращение и теперь ее жизни ничего не угрожает. Тоболячка остается под наблюдением врачей и проходит необходимое лечение.

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Медик, находящаяся в «Палатке здоровья» на фестивале «Тюменская весна» в Тобольске, спасла одну из посетительниц праздника: после осмотра фельдшером женщину увезли в больницу, где диагностировали инфаркт. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «Тобольские медики спасли пациентку после обследования в „Палатке здоровья“ на фестивале „Тюменская весна“. Женщина обратилась к фельдшеру, сославшись на плохое самочувствие и тошноту. Ее артериальное давление находилось на уровне 260. После оказания первой помощи тоболячку госпитализировали в больницу, оказалось, что у нее был инфаркт миокарда», — рассказали в инфоцентре. Чтобы спасти пациентку ей провели операцию. Женщине восстановили нормальное кровообращение и теперь ее жизни ничего не угрожает. Тоболячка остается под наблюдением врачей и проходит необходимое лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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