В Тобольске женщину увезли с фестиваля «Тюменская весна» с инфарктом

Медик, находящаяся в «Палатке здоровья» на фестивале «Тюменская весна» в Тобольске, спасла одну из посетительниц праздника: после осмотра фельдшером женщину увезли в больницу, где диагностировали инфаркт. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
«Тобольские медики спасли пациентку после обследования в „Палатке здоровья“ на фестивале „Тюменская весна“. Женщина обратилась к фельдшеру, сославшись на плохое самочувствие и тошноту. Ее артериальное давление находилось на уровне 260. После оказания первой помощи тоболячку госпитализировали в больницу, оказалось, что у нее был инфаркт миокарда», — рассказали в инфоцентре.
Чтобы спасти пациентку ей провели операцию. Женщине восстановили нормальное кровообращение и теперь ее жизни ничего не угрожает. Тоболячка остается под наблюдением врачей и проходит необходимое лечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.