Жильцы новостройки в Березниках, которой заинтересовался Бастрыкин, рассказали о новых проблемах. Фото

Новый дом в Березниках, на который обратил внимание Бастрыкин, затопило
© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Александра Невского. Потоп. Челябинск., лужа, подвал, отвалившаяся штукатурка
По словам жильцов, дом топит из-за дефектов, которые были допущены при строительстве (архивное фото) Фото:

В Березниках Пермского края затопило дом №1, расположенный по улице Ивана Дощеникова в микрорайоне Любимов. О произошедшем в группе «Жилнадзор Березники» в соцети «ВКонтакте» рассказали жильцы высотки. По их словам, в результате протечки кровли затопило шахту лифта. Из-за этого пришлось отключить лифт, а жители дома, в том числе мамы с детскими колясками и пенсионеры, вынуждены подниматься на верхние этажи пешком.

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«Затопило лифтовую шахту, в том числе 17 этаж дома. Отключены лифты, жильцы с детьми, колясками вынуждены ходить пешком. Жители преклонного возраста, а также жители на инвалидных колясках должны пройти этот „квест“ в придачу к тому, что пандус у подъезда отсутствует (есть подъемник, но он не в рабочем состоянии с момента сдачи дома). И все это после капремонта кровли. Лифты не включат, пока все не просохнет», — указано в группе «Жилнадзор Березники».

Указанная новостройка была сдана в апреле 2021 года. Жильцы неоднократно жаловались на протечку кровли и затопление подвала. По их словам, дом «имеет многочисленные дефекты»: в подвале отсутствует гидроизоляция, а по стенам жилого здания пошли трещины. Березниковцы опасаются, что могут остаться без своих квартир, поскольку новостройку придется расселять. Они обращались в прокуратуру, Госдуму и СКР. После этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с проблемным домом. Также URA.RU рассказывало, что на устранение дефектов в высотке будет направлено 3,5 млн рублей.

В доме №1 по улице Ивана Дощенникова затопило шахту лифта
В доме №1 по улице Ивана Дощенникова затопило шахту лифта
Фото:

Из-за протечки кровли в многоэтажке пришлось отключить лифт
Из-за протечки кровли в многоэтажке пришлось отключить лифт
Фото:

Экспертиза показала, что по дому пошли многочисленные трещины
Экспертиза показала, что по дому пошли многочисленные трещины
Фото:

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В Березниках Пермского края затопило дом №1, расположенный по улице Ивана Дощеникова в микрорайоне Любимов. О произошедшем в группе «Жилнадзор Березники» в соцети «ВКонтакте» рассказали жильцы высотки. По их словам, в результате протечки кровли затопило шахту лифта. Из-за этого пришлось отключить лифт, а жители дома, в том числе мамы с детскими колясками и пенсионеры, вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. «Затопило лифтовую шахту, в том числе 17 этаж дома. Отключены лифты, жильцы с детьми, колясками вынуждены ходить пешком. Жители преклонного возраста, а также жители на инвалидных колясках должны пройти этот „квест“ в придачу к тому, что пандус у подъезда отсутствует (есть подъемник, но он не в рабочем состоянии с момента сдачи дома). И все это после капремонта кровли. Лифты не включат, пока все не просохнет», — указано в группе «Жилнадзор Березники». Указанная новостройка была сдана в апреле 2021 года. Жильцы неоднократно жаловались на протечку кровли и затопление подвала. По их словам, дом «имеет многочисленные дефекты»: в подвале отсутствует гидроизоляция, а по стенам жилого здания пошли трещины. Березниковцы опасаются, что могут остаться без своих квартир, поскольку новостройку придется расселять. Они обращались в прокуратуру, Госдуму и СКР. После этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с проблемным домом. Также URA.RU рассказывало, что на устранение дефектов в высотке будет направлено 3,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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