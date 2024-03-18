Курганские чиновники и политики отпраздновали 10-летие присоединения Крыма. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Крым наш. Курган
Концерт-митинг в Кургане прошел в ЦПКиО Фото:

В ЦПКиО Кургана 18 марта прошел концерт-митинг, посвященный десятилетию присоединения Крыма к России. На мероприятии собрались высокопоставленные чиновники, представители политических партий и общественных объединений, передает корреспондент URA.RU.

«Десять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор. Они выбрали Россию. В сплоченности и единстве сила русского народа, сила каждого из нас. Каждый из вас показал вчера, что хочет нести ответственность за себя и свою страну. Каждый из нас выбрал президента нашей страны. Спасибо каждому за его выбор», — поблагодарил горожан первый замгубернатора Андрей Алексеев.

На мероприятии выступали местные артисты, в том числе ансамбль «Цветень». Также на нем присутствовала врио главы Кургана Анастасия Аргышева, которая присоединилась к словам Алексеева и пожелала собравшимся мира и добра. Подобные концерты-митинги прошли и в других муниципалитетах региона.

Крым наш. Курган
На мероприятие пришли сотни курганцев
Фото:
Крым наш. Курган
Желающие могли проголосовать за объекты благоустройства
Фото:
Крым наш. Курган
Также пришли и представители КПРФ
Фото:
Крым наш. Курган
Например, депутаты гордумы Вера Овчинникова и Артур Пущин
Фото:
Крым наш. Курган
На мероприятии выступали местные артисты, в том числе и ансамбль «Цветень»
Фото:
Крым наш. Курган
Мероприятие прошло в различных муниципалитетах региона
Фото:

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В ЦПКиО Кургана 18 марта прошел концерт-митинг, посвященный десятилетию присоединения Крыма к России. На мероприятии собрались высокопоставленные чиновники, представители политических партий и общественных объединений, передает корреспондент URA.RU. «Десять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор. Они выбрали Россию. В сплоченности и единстве сила русского народа, сила каждого из нас. Каждый из вас показал вчера, что хочет нести ответственность за себя и свою страну. Каждый из нас выбрал президента нашей страны. Спасибо каждому за его выбор», — поблагодарил горожан первый замгубернатора Андрей Алексеев. На мероприятии выступали местные артисты, в том числе ансамбль «Цветень». Также на нем присутствовала врио главы Кургана Анастасия Аргышева, которая присоединилась к словам Алексеева и пожелала собравшимся мира и добра. Подобные концерты-митинги прошли и в других муниципалитетах региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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