Курганские чиновники и политики отпраздновали 10-летие присоединения Крыма. Фото, видео

18 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Концерт-митинг в Кургане прошел в ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЦПКиО Кургана 18 марта прошел концерт-митинг, посвященный десятилетию присоединения Крыма к России. На мероприятии собрались высокопоставленные чиновники, представители политических партий и общественных объединений, передает корреспондент URA.RU. «Десять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор. Они выбрали Россию. В сплоченности и единстве сила русского народа, сила каждого из нас. Каждый из вас показал вчера, что хочет нести ответственность за себя и свою страну. Каждый из нас выбрал президента нашей страны. Спасибо каждому за его выбор», — поблагодарил горожан первый замгубернатора Андрей Алексеев. На мероприятии выступали местные артисты, в том числе ансамбль «Цветень». Также на нем присутствовала врио главы Кургана Анастасия Аргышева, которая присоединилась к словам Алексеева и пожелала собравшимся мира и добра. Подобные концерты-митинги прошли и в других муниципалитетах региона. На мероприятие пришли сотни курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Желающие могли проголосовать за объекты благоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также пришли и представители КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Например, депутаты гордумы Вера Овчинникова и Артур Пущин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На мероприятии выступали местные артисты, в том числе и ансамбль «Цветень» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мероприятие прошло в различных муниципалитетах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЦПКиО Кургана 18 марта прошел концерт-митинг, посвященный десятилетию присоединения Крыма к России. На мероприятии собрались высокопоставленные чиновники, представители политических партий и общественных объединений, передает корреспондент URA.RU. «Десять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор. Они выбрали Россию. В сплоченности и единстве сила русского народа, сила каждого из нас. Каждый из вас показал вчера, что хочет нести ответственность за себя и свою страну. Каждый из нас выбрал президента нашей страны. Спасибо каждому за его выбор», — поблагодарил горожан первый замгубернатора Андрей Алексеев. На мероприятии выступали местные артисты, в том числе ансамбль «Цветень». Также на нем присутствовала врио главы Кургана Анастасия Аргышева, которая присоединилась к словам Алексеева и пожелала собравшимся мира и добра. Подобные концерты-митинги прошли и в других муниципалитетах региона.