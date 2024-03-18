В ЦПКиО Кургана 18 марта прошел концерт-митинг, посвященный десятилетию присоединения Крыма к России. На мероприятии собрались высокопоставленные чиновники, представители политических партий и общественных объединений, передает корреспондент URA.RU.
«Десять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор. Они выбрали Россию. В сплоченности и единстве сила русского народа, сила каждого из нас. Каждый из вас показал вчера, что хочет нести ответственность за себя и свою страну. Каждый из нас выбрал президента нашей страны. Спасибо каждому за его выбор», — поблагодарил горожан первый замгубернатора Андрей Алексеев.
На мероприятии выступали местные артисты, в том числе ансамбль «Цветень». Также на нем присутствовала врио главы Кургана Анастасия Аргышева, которая присоединилась к словам Алексеева и пожелала собравшимся мира и добра. Подобные концерты-митинги прошли и в других муниципалитетах региона.
В ЦПКиО Кургана 18 марта прошел концерт-митинг, посвященный десятилетию присоединения Крыма к России. На мероприятии собрались высокопоставленные чиновники, представители политических партий и общественных объединений, передает корреспондент URA.RU. «Десять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор. Они выбрали Россию. В сплоченности и единстве сила русского народа, сила каждого из нас. Каждый из вас показал вчера, что хочет нести ответственность за себя и свою страну. Каждый из нас выбрал президента нашей страны. Спасибо каждому за его выбор», — поблагодарил горожан первый замгубернатора Андрей Алексеев. На мероприятии выступали местные артисты, в том числе ансамбль «Цветень». Также на нем присутствовала врио главы Кургана Анастасия Аргышева, которая присоединилась к словам Алексеева и пожелала собравшимся мира и добра. Подобные концерты-митинги прошли и в других муниципалитетах региона.