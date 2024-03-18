Александр Моор: возвращение в РФ спасло жителей Крыма и Севастополя от геноцида

18 марта 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Александр Моор со сцены поздравил тюменцев с праздником (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 18 марта проходит форум-концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие открыл губернатор Тюменской области. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Мы отмечаем важное историческое событие. 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись домой. Я помню свои чувства, как радовалась и ликовала вся страна. В 2024 году мы понимаем, что возвращение в Россию спасло жителей Крыма и Севастополя от геноцида украинских неонацистов. Не менее значимые события связаны с присоединением регионов Новороссии. И сегодня за их освобождение сражаются наши ребята, участники СВО. Вместе с нашим президентом мы воссоздаем единую и неделимую Россию, боремся за наше будущее, будущее детей и внуков. Друзья, поздравляю вас!» — сказал Александр Моор, открывая концерт. Как ранее писало URA.RU, в честь события в Тюмени перекрыли улицу Орджоникидзе: от Ленина до Герцена. Ограничения будут сняты по окончанию концерта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 18 марта проходит форум-концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие открыл губернатор Тюменской области. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Мы отмечаем важное историческое событие. 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись домой. Я помню свои чувства, как радовалась и ликовала вся страна. В 2024 году мы понимаем, что возвращение в Россию спасло жителей Крыма и Севастополя от геноцида украинских неонацистов. Не менее значимые события связаны с присоединением регионов Новороссии. И сегодня за их освобождение сражаются наши ребята, участники СВО. Вместе с нашим президентом мы воссоздаем единую и неделимую Россию, боремся за наше будущее, будущее детей и внуков. Друзья, поздравляю вас!» — сказал Александр Моор, открывая концерт. Как ранее писало URA.RU, в честь события в Тюмени перекрыли улицу Орджоникидзе: от Ленина до Герцена. Ограничения будут сняты по окончанию концерта.