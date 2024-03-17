В Тюмени 18 марта с 14:00 будет перекрыт участок улицы Орджоникидзе, так как там будет проходить концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«18 марта в Тюмени будет перекрыт отрезок улицы Орджоникидзе: от Ленина до Герцена. Время перекрытия: с 14:00 и до окончания форума-концерта, посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — рассказали в инфоцентре властей.
Организатор мероприятия выступает Общественная палата региона. Форум-концерт начнется на Цветном бульваре в 16:00.
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