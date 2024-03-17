В Тюмени перекроют центр города. Карта

В Тюмени 18 марта для проведения концерта перекроют участок на Орджоникидзе

18 марта 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Точное время, когда будут сняты ограничения, неизвестно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени 18 марта с 14:00 будет перекрыт участок улицы Орджоникидзе, так как там будет проходить концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «18 марта в Тюмени будет перекрыт отрезок улицы Орджоникидзе: от Ленина до Герцена. Время перекрытия: с 14:00 и до окончания форума-концерта, посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — рассказали в инфоцентре властей. Организатор мероприятия выступает Общественная палата региона. Форум-концерт начнется на Цветном бульваре в 16:00. telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 18 марта с 14:00 будет перекрыт участок улицы Орджоникидзе, так как там будет проходить концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «18 марта в Тюмени будет перекрыт отрезок улицы Орджоникидзе: от Ленина до Герцена. Время перекрытия: с 14:00 и до окончания форума-концерта, посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — рассказали в инфоцентре властей. Организатор мероприятия выступает Общественная палата региона. Форум-концерт начнется на Цветном бульваре в 16:00.