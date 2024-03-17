17 марта 2024

В Тюмени перекроют центр города. Карта

В Тюмени 18 марта для проведения концерта перекроют участок на Орджоникидзе
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги. Сургут, регулировщик дорожного движения, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Точное время, когда будут сняты ограничения, неизвестно Фото:

В Тюмени 18 марта с 14:00 будет перекрыт участок улицы Орджоникидзе, так как там будет проходить концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«18 марта в Тюмени будет перекрыт отрезок улицы Орджоникидзе: от Ленина до Герцена. Время перекрытия: с 14:00 и до окончания форума-концерта, посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — рассказали в инфоцентре властей.

Организатор мероприятия выступает Общественная палата региона. Форум-концерт начнется на Цветном бульваре в 16:00.

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В Тюмени 18 марта с 14:00 будет перекрыт участок улицы Орджоникидзе, так как там будет проходить концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «18 марта в Тюмени будет перекрыт отрезок улицы Орджоникидзе: от Ленина до Герцена. Время перекрытия: с 14:00 и до окончания форума-концерта, посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — рассказали в инфоцентре властей. Организатор мероприятия выступает Общественная палата региона. Форум-концерт начнется на Цветном бульваре в 16:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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