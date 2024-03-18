18 марта 2024

Курганцы смогут бесплатно пройти обследование на возможность иметь детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области включили репродуктивный скрининг в программу медосмотров Фото:

В Курганской области расширили программу бесплатных профилактических медосмотров за счет включения репродуктивного скрининга, который позволит определить, могут ли курганцы иметь детей. В 2024 году в правительстве планируют охватить медицинскими осмотрами более 357 тысяч жителей региона, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщают СМИ в пресс-службе губернатора области Вадима Шумкова.

«В Курганской области репродуктивный скрининг включили в схему профилактических медосмотров. Всего в этом году различными профилактическими осмотрами планируется охватить 357 тысяч человек, что на 13,7% больше по сравнению с показателями 2023 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова. Кроме того, по их данным, власти области планируют уделить особое внимание тем курганцам, которые два года и более не проходили профилактические осмотры.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся новый медицинский Центр профессиональной патологии. Сообщалось, что в нем будут проводить углубленные профосмотры работающего населения региона и оказывать помощь пациентам, страдающим профессиональными заболеваниями. Также отмечалось, что работники будут проходить осмотры в удобное для каждой организации время, в соответствии с их календарным планом. По данным властей, это упрощает прохождение обязательных медосмотров и делает их удобней.

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В Курганской области расширили программу бесплатных профилактических медосмотров за счет включения репродуктивного скрининга, который позволит определить, могут ли курганцы иметь детей. В 2024 году в правительстве планируют охватить медицинскими осмотрами более 357 тысяч жителей региона, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщают СМИ в пресс-службе губернатора области Вадима Шумкова. «В Курганской области репродуктивный скрининг включили в схему профилактических медосмотров. Всего в этом году различными профилактическими осмотрами планируется охватить 357 тысяч человек, что на 13,7% больше по сравнению с показателями 2023 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова. Кроме того, по их данным, власти области планируют уделить особое внимание тем курганцам, которые два года и более не проходили профилактические осмотры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся новый медицинский Центр профессиональной патологии. Сообщалось, что в нем будут проводить углубленные профосмотры работающего населения региона и оказывать помощь пациентам, страдающим профессиональными заболеваниями. Также отмечалось, что работники будут проходить осмотры в удобное для каждой организации время, в соответствии с их календарным планом. По данным властей, это упрощает прохождение обязательных медосмотров и делает их удобней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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