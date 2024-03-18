Курганцы смогут бесплатно пройти обследование на возможность иметь детей

19 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

В Курганской области включили репродуктивный скрининг в программу медосмотров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области расширили программу бесплатных профилактических медосмотров за счет включения репродуктивного скрининга, который позволит определить, могут ли курганцы иметь детей. В 2024 году в правительстве планируют охватить медицинскими осмотрами более 357 тысяч жителей региона, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщают СМИ в пресс-службе губернатора области Вадима Шумкова. «В Курганской области репродуктивный скрининг включили в схему профилактических медосмотров. Всего в этом году различными профилактическими осмотрами планируется охватить 357 тысяч человек, что на 13,7% больше по сравнению с показателями 2023 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова. Кроме того, по их данным, власти области планируют уделить особое внимание тем курганцам, которые два года и более не проходили профилактические осмотры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся новый медицинский Центр профессиональной патологии. Сообщалось, что в нем будут проводить углубленные профосмотры работающего населения региона и оказывать помощь пациентам, страдающим профессиональными заболеваниями. Также отмечалось, что работники будут проходить осмотры в удобное для каждой организации время, в соответствии с их календарным планом. По данным властей, это упрощает прохождение обязательных медосмотров и делает их удобней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области расширили программу бесплатных профилактических медосмотров за счет включения репродуктивного скрининга, который позволит определить, могут ли курганцы иметь детей. В 2024 году в правительстве планируют охватить медицинскими осмотрами более 357 тысяч жителей региона, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщают СМИ в пресс-службе губернатора области Вадима Шумкова. «В Курганской области репродуктивный скрининг включили в схему профилактических медосмотров. Всего в этом году различными профилактическими осмотрами планируется охватить 357 тысяч человек, что на 13,7% больше по сравнению с показателями 2023 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова. Кроме того, по их данным, власти области планируют уделить особое внимание тем курганцам, которые два года и более не проходили профилактические осмотры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся новый медицинский Центр профессиональной патологии. Сообщалось, что в нем будут проводить углубленные профосмотры работающего населения региона и оказывать помощь пациентам, страдающим профессиональными заболеваниями. Также отмечалось, что работники будут проходить осмотры в удобное для каждой организации время, в соответствии с их календарным планом. По данным властей, это упрощает прохождение обязательных медосмотров и делает их удобней.