18 марта 2024

Тюменский подросток открыл мотосезон и получил тяжелые травмы

В первом за год ДТП с мотоциклом в Тюменской области тяжело пострадал подросток
© Служба новостей «URA.RU»
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Места культуры и отдыха. Екатеринбург, шлем, мотоцикл
По данным ГИБДД, права управления мотоциклом у молодого человека не было Фото:

В Тюменской области мотосезон открылся с ДТП, в котором тяжелые травмы получил несовершеннолетний. Первое в этом году ДТП с мотоциклом произошло в селе Исетском, сообщает в telegram-канале региональное управление ГИБДД.

«Первое в этом году ДТП с мотоциклистом. За рулем мотоцикла был 17-летний подросток без прав. Мотоцикл „Стелс“ и автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись на улице 50 лет ВЛКСМ в селе Исетском», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток на мотоцикле въехал в попутную «Ладу». Водитель автомобиля поворачивал на перекрестке. Пострадавший получил тяжелые травмы, обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тюменской области мотосезон открылся с ДТП, в котором тяжелые травмы получил несовершеннолетний. Первое в этом году ДТП с мотоциклом произошло в селе Исетском, сообщает в telegram-канале региональное управление ГИБДД. «Первое в этом году ДТП с мотоциклистом. За рулем мотоцикла был 17-летний подросток без прав. Мотоцикл „Стелс“ и автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись на улице 50 лет ВЛКСМ в селе Исетском», — говорится в сообщении. По предварительным данным, подросток на мотоцикле въехал в попутную «Ладу». Водитель автомобиля поворачивал на перекрестке. Пострадавший получил тяжелые травмы, обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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