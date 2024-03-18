Тюменский подросток открыл мотосезон и получил тяжелые травмы

В первом за год ДТП с мотоциклом в Тюменской области тяжело пострадал подросток

По данным ГИБДД, права управления мотоциклом у молодого человека не было Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области мотосезон открылся с ДТП, в котором тяжелые травмы получил несовершеннолетний. Первое в этом году ДТП с мотоциклом произошло в селе Исетском, сообщает в telegram-канале региональное управление ГИБДД.

«Первое в этом году ДТП с мотоциклистом. За рулем мотоцикла был 17-летний подросток без прав. Мотоцикл „Стелс“ и автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись на улице 50 лет ВЛКСМ в селе Исетском», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток на мотоцикле въехал в попутную «Ладу». Водитель автомобиля поворачивал на перекрестке. Пострадавший получил тяжелые травмы, обстоятельства ДТП выясняются.