Тюменский подросток открыл мотосезон и получил тяжелые травмы

В Тюменской области мотосезон открылся с ДТП, в котором тяжелые травмы получил несовершеннолетний. Первое в этом году ДТП с мотоциклом произошло в селе Исетском, сообщает в telegram-канале региональное управление ГИБДД.
«Первое в этом году ДТП с мотоциклистом. За рулем мотоцикла был 17-летний подросток без прав. Мотоцикл „Стелс“ и автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись на улице 50 лет ВЛКСМ в селе Исетском», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, подросток на мотоцикле въехал в попутную «Ладу». Водитель автомобиля поворачивал на перекрестке. Пострадавший получил тяжелые травмы, обстоятельства ДТП выясняются.
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