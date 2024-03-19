Что получит Азербайджан в конфликте с Арменией

Политолог Шатилов: Пашинян не сможет противостоять натиску Азербайджана

19 марта 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян постарается избежать войны с Азербайджаном, сказал Александр Шатилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Азербайджан пытается воспользоваться слабостью Армении и получить все спорные территории, в частности «Зангезурский коридор» (продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении — прим. ред.). Об этом URA.RU рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, профессор политологии Александр Шатилов. «Премьер-министр Армении Никол Пашинян не похож на такого брутального лидера, чтобы вступить в противостояние с Азербайджаном. Не говоря о том, что сейчас его страна в военно-техническом плане не готова и вряд ли потянет этот конфликт. В этой ситуации Азербайджан, за которым стоит Турция, старается выжать из ситуации по максимуму и в какой-то мере даже унизить противника. Сдача сел, на мой взгляд, ведет к тому, что Баку продолжит давление на Ереван. Дальше уже Азербайджан займется Зангезурским коридором, который ему просто необходим для коммуникации с городом Нахичевань, но если он его получит, то суверенитет Армении окажется под большим вопросом», — сказал Александр Шатилов. Новость по теме Песков: НАТО дестабилизирует ситуацию на Кавказе По его слова, Россия не будет вмешиваться в военном плане во вновь разгорающийся конфликт. «Армения сейчас находится на откровенной дистанции от Москвы. Россия максимум может выступать модератором и пытаться добиться компромисса в данном вопросе. РФ не стала бы вмешиваться в армяно-азербайджанские отношения, даже если бы сейчас не велась спецоперция на Украине», — отметил эксперт. Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко объяснил URA.RU, что Армения пытается найти виновного в текущем положении страны. «Политические позиции Пашиняна пошатнулись после сдачи исторической родины армян. Ему важно найти виноватого, которым он пытается выставить ОДКБ. Премьер-министру Армении также остро нужны новые покровители, которых он осторожно ищет в лице НАТО, или же политический рычаг давления на Москву. Западу очень хочется разыграть кавказскую карту против России. Азербайджан желает разом, пока сила на его стороне, закрыть все территориальные вопросы с Арменией», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее Пашинян заявил, что война между Азербайджаном и Арменией может начаться до конца недели, если Ереван откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов. Баку упоминает проблемные моменты в четырех населенных пунктах, а Ереван — в 31. Армения готова идти на корректировку границы, чтобы избежать войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что возможная эскалация не будет касаться России. В сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В результате непризнанное государство объявило о своей капитуляции. Ереван отказался от притязаний на данную территорию, после чего она вошла в состав Азербайджана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Азербайджан пытается воспользоваться слабостью Армении и получить все спорные территории, в частности «Зангезурский коридор» (продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении — прим. ред.). Об этом URA.RU рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, профессор политологии Александр Шатилов. «Премьер-министр Армении Никол Пашинян не похож на такого брутального лидера, чтобы вступить в противостояние с Азербайджаном. Не говоря о том, что сейчас его страна в военно-техническом плане не готова и вряд ли потянет этот конфликт. В этой ситуации Азербайджан, за которым стоит Турция, старается выжать из ситуации по максимуму и в какой-то мере даже унизить противника. Сдача сел, на мой взгляд, ведет к тому, что Баку продолжит давление на Ереван. Дальше уже Азербайджан займется Зангезурским коридором, который ему просто необходим для коммуникации с городом Нахичевань, но если он его получит, то суверенитет Армении окажется под большим вопросом», — сказал Александр Шатилов. По его слова, Россия не будет вмешиваться в военном плане во вновь разгорающийся конфликт. «Армения сейчас находится на откровенной дистанции от Москвы. Россия максимум может выступать модератором и пытаться добиться компромисса в данном вопросе. РФ не стала бы вмешиваться в армяно-азербайджанские отношения, даже если бы сейчас не велась спецоперция на Украине», — отметил эксперт. Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко объяснил URA.RU, что Армения пытается найти виновного в текущем положении страны. «Политические позиции Пашиняна пошатнулись после сдачи исторической родины армян. Ему важно найти виноватого, которым он пытается выставить ОДКБ. Премьер-министру Армении также остро нужны новые покровители, которых он осторожно ищет в лице НАТО, или же политический рычаг давления на Москву. Западу очень хочется разыграть кавказскую карту против России. Азербайджан желает разом, пока сила на его стороне, закрыть все территориальные вопросы с Арменией», — подчеркнул собеседник агентства. Ранее Пашинян заявил, что война между Азербайджаном и Арменией может начаться до конца недели, если Ереван откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов. Баку упоминает проблемные моменты в четырех населенных пунктах, а Ереван — в 31. Армения готова идти на корректировку границы, чтобы избежать войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что возможная эскалация не будет касаться России. В сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В результате непризнанное государство объявило о своей капитуляции. Ереван отказался от притязаний на данную территорию, после чего она вошла в состав Азербайджана.