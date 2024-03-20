Депутат Госдумы Картаполов раскрыл, как Россия готовится к противостоянию дронов

Картаполов: специалисты по БПЛА внедряются в другие виды Вооруженных сил РФ

21 марта 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Российские специалисты по БПЛА работают в рамках других военных формирований, сказал Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России нет планов по созданию отдельного вида войск по БПЛА. В армии страны специалисты по беспилотникам внедряются в другие виды Вооруженных сил и показывают высокие результаты. Об этом рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя появление на Украине отдельного рода войск — силы беспилотных систем. «У нас несколько иное видение. Такие формирования созданы в объединениях видов Вооруженных сил и показывают высокие результаты. Работа в этом направлении продолжается», — сказал Андрей Картаполов. По его словам, это делается для более слаженной совместной работы. Специалисты БПЛА уже есть на базе инженерных войск ВС РФ В Республике Саха, батальона имени П.А. Судоплатова и в других военных формированиях. Проводится как обучение, так и применение дронов для разведки, перевозки и ударных задач. Они присутствуют во всех группировках в зоне спецоперации. Как ранее заявляли в Минобороны, в подразделениях Вооруженных сил РФ созданы штатные структуры, специализирующиеся на применении беспилотников. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в феврале подписал указ о создании в стране сил беспилотных систем. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, дополнительно выделено пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку беспилотников для ВСУ. Они планируют произвести порядка миллиона дронов. По мнению председателя правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковника запаса Романа Шкурлатова, противостояние БПЛА в ближайшее время выйдет на новый уровень, что российская и украинская пехота в зоне проведения спецоперации будут с трудом покидать подземные сооружения из-за увеличения числа дронов с обеих сторон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У России нет планов по созданию отдельного вида войск по БПЛА. В армии страны специалисты по беспилотникам внедряются в другие виды Вооруженных сил и показывают высокие результаты. Об этом рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя появление на Украине отдельного рода войск — силы беспилотных систем. «У нас несколько иное видение. Такие формирования созданы в объединениях видов Вооруженных сил и показывают высокие результаты. Работа в этом направлении продолжается», — сказал Андрей Картаполов. По его словам, это делается для более слаженной совместной работы. Специалисты БПЛА уже есть на базе инженерных войск ВС РФ В Республике Саха, батальона имени П.А. Судоплатова и в других военных формированиях. Проводится как обучение, так и применение дронов для разведки, перевозки и ударных задач. Они присутствуют во всех группировках в зоне спецоперации. Как ранее заявляли в Минобороны, в подразделениях Вооруженных сил РФ созданы штатные структуры, специализирующиеся на применении беспилотников. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в феврале подписал указ о создании в стране сил беспилотных систем. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, дополнительно выделено пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку беспилотников для ВСУ. Они планируют произвести порядка миллиона дронов. По мнению председателя правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковника запаса Романа Шкурлатова, противостояние БПЛА в ближайшее время выйдет на новый уровень, что российская и украинская пехота в зоне проведения спецоперации будут с трудом покидать подземные сооружения из-за увеличения числа дронов с обеих сторон.