В городе ЯНАО все экстренные службы съехались к жилому дому. Фото

21 марта 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Позднее из дома спасатели вынесли человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) рано утром 21 марта полиция, МЧС и скорая помощь приехали к жилому дому в микрорайоне 9-24. В соцсети очевидцы поделились кадрами с места ЧП. «Губкинский, 9-24! МЧС, скорая, полиция», — сообщается в паблике «Губкинский.ком» в соцсети «ВКонтакте». Позднее в группе было размещено видео, на котором сотрудники МЧС вынесли из подъезда человека и погрузили на носилки в карету скорой помощи. В комментариях пользователи предположили, что он умер или свел счеты с жизнью. Подробности произошедшего не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в окружные пресс-службы Управления МЧС и МВД. На момент публикации новости ответ не получен. Все экстренные службы рано утром 21 марта съехались к жилому дому в Губкинском паблик «Губкинский.ком», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) рано утром 21 марта полиция, МЧС и скорая помощь приехали к жилому дому в микрорайоне 9-24. В соцсети очевидцы поделились кадрами с места ЧП. «Губкинский, 9-24! МЧС, скорая, полиция», — сообщается в паблике «Губкинский.ком» в соцсети «ВКонтакте». Позднее в группе было размещено видео, на котором сотрудники МЧС вынесли из подъезда человека и погрузили на носилки в карету скорой помощи. В комментариях пользователи предположили, что он умер или свел счеты с жизнью. Подробности произошедшего не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в окружные пресс-службы Управления МЧС и МВД. На момент публикации новости ответ не получен.