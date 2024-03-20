В Губкинском (ЯНАО) рано утром 21 марта полиция, МЧС и скорая помощь приехали к жилому дому в микрорайоне 9-24. В соцсети очевидцы поделились кадрами с места ЧП.
«Губкинский, 9-24! МЧС, скорая, полиция», — сообщается в паблике «Губкинский.ком» в соцсети «ВКонтакте».
Позднее в группе было размещено видео, на котором сотрудники МЧС вынесли из подъезда человека и погрузили на носилки в карету скорой помощи. В комментариях пользователи предположили, что он умер или свел счеты с жизнью. Подробности произошедшего не уточняются.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в окружные пресс-службы Управления МЧС и МВД. На момент публикации новости ответ не получен.
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