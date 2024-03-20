20 марта 2024

В городе ЯНАО все экстренные службы съехались к жилому дому. Фото

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница, скорая помощь
Позднее из дома спасатели вынесли человека Фото:

В Губкинском (ЯНАО) рано утром 21 марта полиция, МЧС и скорая помощь приехали к жилому дому в микрорайоне 9-24. В соцсети очевидцы поделились кадрами с места ЧП.

«Губкинский, 9-24! МЧС, скорая, полиция», — сообщается в паблике «Губкинский.ком» в соцсети «ВКонтакте».

Позднее в группе было размещено видео, на котором сотрудники МЧС вынесли из подъезда человека и погрузили на носилки в карету скорой помощи. В комментариях пользователи предположили, что он умер или свел счеты с жизнью. Подробности произошедшего не уточняются.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в окружные пресс-службы Управления МЧС и МВД. На момент публикации новости ответ не получен.

Все экстренные службы рано утром 21 марта съехались к жилому дому в Губкинском
Все экстренные службы рано утром 21 марта съехались к жилому дому в Губкинском
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) рано утром 21 марта полиция, МЧС и скорая помощь приехали к жилому дому в микрорайоне 9-24. В соцсети очевидцы поделились кадрами с места ЧП. «Губкинский, 9-24! МЧС, скорая, полиция», — сообщается в паблике «Губкинский.ком» в соцсети «ВКонтакте». Позднее в группе было размещено видео, на котором сотрудники МЧС вынесли из подъезда человека и погрузили на носилки в карету скорой помощи. В комментариях пользователи предположили, что он умер или свел счеты с жизнью. Подробности произошедшего не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в окружные пресс-службы Управления МЧС и МВД. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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