Курганца вызвали в суд из-за воровской татуировки

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Судебное заседание по уголовному дела росгвардийца, сбившего ребенка. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд оштрафовал курганца за экстремистское тату Фото:

Жителя Половинского округа (Курганская область) признали виновным в пропаганде экстремистской символики. Мужчина был вызван в суд и оштрафован из-за татуировки с воровской символикой, сообщает сайт районного суда.

«В судебном заседании установлено, что М., являясь пользователем социальной сети „ВКонтакте“, <…>, разместил фотоизображения в виде „Воровской звезды“, аббревиатуру „АУЕ“, являющейся символикой международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“, которое решением Верховного Суда РФ признано экстремистским», — рассказали в пресс-службе суда.

Суд признал действия мужчины публичной демонстрацией символики экстремистской организации. За нарушение он получил административный штраф в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жителю Кургана грозит лишение свободы за экстремистскую татуировку. Мужчина неоднократно размещал запрещенные снимки с татуировкой в соцсетях. Было возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.

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Жителя Половинского округа (Курганская область) признали виновным в пропаганде экстремистской символики. Мужчина был вызван в суд и оштрафован из-за татуировки с воровской символикой, сообщает сайт районного суда. «В судебном заседании установлено, что М., являясь пользователем социальной сети „ВКонтакте“, <…>, разместил фотоизображения в виде „Воровской звезды“, аббревиатуру „АУЕ“, являющейся символикой международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“, которое решением Верховного Суда РФ признано экстремистским», — рассказали в пресс-службе суда. Суд признал действия мужчины публичной демонстрацией символики экстремистской организации. За нарушение он получил административный штраф в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Кургана грозит лишение свободы за экстремистскую татуировку. Мужчина неоднократно размещал запрещенные снимки с татуировкой в соцсетях. Было возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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