Курганца вызвали в суд из-за воровской татуировки

22 марта 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал курганца за экстремистское тату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Половинского округа (Курганская область) признали виновным в пропаганде экстремистской символики. Мужчина был вызван в суд и оштрафован из-за татуировки с воровской символикой, сообщает сайт районного суда. «В судебном заседании установлено, что М., являясь пользователем социальной сети „ВКонтакте“, <…>, разместил фотоизображения в виде „Воровской звезды“, аббревиатуру „АУЕ“, являющейся символикой международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“, которое решением Верховного Суда РФ признано экстремистским», — рассказали в пресс-службе суда. Суд признал действия мужчины публичной демонстрацией символики экстремистской организации. За нарушение он получил административный штраф в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Кургана грозит лишение свободы за экстремистскую татуировку. Мужчина неоднократно размещал запрещенные снимки с татуировкой в соцсетях. Было возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Половинского округа (Курганская область) признали виновным в пропаганде экстремистской символики. Мужчина был вызван в суд и оштрафован из-за татуировки с воровской символикой, сообщает сайт районного суда. «В судебном заседании установлено, что М., являясь пользователем социальной сети „ВКонтакте“, <…>, разместил фотоизображения в виде „Воровской звезды“, аббревиатуру „АУЕ“, являющейся символикой международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“, которое решением Верховного Суда РФ признано экстремистским», — рассказали в пресс-службе суда. Суд признал действия мужчины публичной демонстрацией символики экстремистской организации. За нарушение он получил административный штраф в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Кургана грозит лишение свободы за экстремистскую татуировку. Мужчина неоднократно размещал запрещенные снимки с татуировкой в соцсетях. Было возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.