Курганцу грозит срок за запрещенную татуировку

29 февраля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Полиция Кургана задержала горожанина с запрещенной татуировкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела по делу о неоднократной пропаганде экстремистской символики. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за то, что он сделал татуировку с запрещенной в РФ тематикой и постил снимки с ней в соцсетях. Об этом сообщили в полиции Курганской области. «30-летний курганец нанес на тело татуировку с аббревиацией, принадлежащей запрещенному в Российской Федерации экстремистскому общественному движению. <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.4 Уголовного Кодекса РФ (Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций)», — информирует сайт ведомства. Мужчина постоянно выкладывал фото с татуировкой в соцсетях. Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до четырех лет. Нарушение обнаружили сотрудники полиции из центра по противодействию экстремизма в ходе мониторинга соцсетей. Мужчина ранее подвергался административному штрафу. «На месте прежней татуировки мужчина сделал другую, с изображением запрещенной экстремистской символики, и продолжил ее публичную демонстрацию путем размещения личных фотографий в социальной сети», — сообщают в СУ СК Росси по Курганской области. По данным следственного управления, обвиняемый дал признательные показания в ходе допроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела по делу о неоднократной пропаганде экстремистской символики. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за то, что он сделал татуировку с запрещенной в РФ тематикой и постил снимки с ней в соцсетях. Об этом сообщили в полиции Курганской области. «30-летний курганец нанес на тело татуировку с аббревиацией, принадлежащей запрещенному в Российской Федерации экстремистскому общественному движению. <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.4 Уголовного Кодекса РФ (Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций)», — информирует сайт ведомства. Мужчина постоянно выкладывал фото с татуировкой в соцсетях. Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до четырех лет. Нарушение обнаружили сотрудники полиции из центра по противодействию экстремизма в ходе мониторинга соцсетей. Мужчина ранее подвергался административному штрафу. «На месте прежней татуировки мужчина сделал другую, с изображением запрещенной экстремистской символики, и продолжил ее публичную демонстрацию путем размещения личных фотографий в социальной сети», — сообщают в СУ СК Росси по Курганской области. По данным следственного управления, обвиняемый дал признательные показания в ходе допроса.