Тюменские школьники на каникулах посетят рок-дискотеку и распишут холсты

Во время школьных каникул в Тюмени пройдет концерт Эмина Агаларова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские школьники ушли на каникулы. Продлятся они с 25 по 31 марта. В эти дни для детей в Тюмени пройдут концерты, мастер-классы по живописи и рок-дискотека. О том, чем еще занять детей в свободное время с пользой — в подборке редакции URA.RU.

Театр

В молодежном центре «Космос» дети и родители поиграют в «Импровизацию» с тюменскими актерами. Событие пройдет 23 марта в классическом формате — идеи от зрителей, воплощение от актеров.

Тюменские родители вместе с детьми на сцене обновленного театра «Ангажемент» увидят уже ставшей классической постановку «Мальчиш-Кибальчиш». Когда-то любимая всей советской детворой книга Аркадия Гайдара поможет установить связь поколений.

Кино

Новый мультфильм японского художника Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» юные тюменцы посмотрят сразу в нескольких кинотеатрах города. Как и все работы автора, это трогательная и немного загадочная история о простых человеческих ценностях.

Спорт и здоровье

Спортивные семьи Тюмени посетят чемпионат России по биатлону. Проходит он в «Жемчужине Сибири». Комментирует Дмитрий Губерниев, а в соревнованиях участвуют звезды биатлона со всей страны.

Школьников в дни каникул один из тюменских термальных источников приглашает бесплатно. Чтобы воспользоваться предложением необходимо предъявить паспорт ребенка на входе. Акция действует всю неделю и распространяется на детей до 17 лет.

Концерты

Концерты двух исполнителей — Эмина Агаларова и «Сурганова и оркестр» пройдут сразу же в один день — 25 марта. Оба отличаются мелодичностью песен и представят на тюменской сцене свои лучшие хиты.

Рок-музыка

Рок-группа «Мураками» приезжает в Тюмень в рамках юбилейного тура. Солнечный и легкие песни команды тюменские дети и подростки услышат 27 марта.

Рок-дискотека проекта Наиля Шариязданова из Тюмени существует боле пяти лет. В школьные каникулы тюменцев ждет особенно интенсивная программа.

Выставки

В Тюменском драматическом театре проходит выставка копий шедевров мировой живописи, написанных детьми. Среди картин — копии японских гравюр, старорусских икон, французских и русских мастеров.

Мастер-классы

Написать небольшой шедевр в разных техниках тюменские подростки смогут в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. «Искусство на мини-холстах» предполагает использование красок, бумаги и прочих художественных материалов сразу на небольшом полотне.