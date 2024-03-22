Тюменцы раскупили все самые дешевые билеты на концерт группы «Звери»

Фронтмент группы — певец Роман Билык Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Тюмени раскупили все самые дешевые билеты на концерт группы «Звери». Информация указана на сайте агрегатора по продаже билетов.

«Билеты на группу „Звери“, Тюмень. Девять категорий стоимости. Самых дешевых не осталось», — следует из данных на сайте агрегатора по продаже билетов.

Концерт группы «Звери» приурочен к 20—летию на сцене. Среди самых известных хитов такие песни, как «Доя тебя», «Районы-кварталы», «Все, что касается» и другие.