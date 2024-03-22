Тюменцы раскупили все самые дешевые билеты на концерт группы «Звери»

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Съемки фильма "Сломя голову". Екатеринбург, зверь рома, звери, билык роман
Фронтмент группы — певец Роман Билык Фото:

Жители Тюмени раскупили все самые дешевые билеты на концерт группы «Звери». Информация указана на сайте агрегатора по продаже билетов.

«Билеты на группу „Звери“, Тюмень. Девять категорий стоимости. Самых дешевых не осталось», — следует из данных на сайте агрегатора по продаже билетов.

Концерт группы «Звери» приурочен к 20—летию на сцене. Среди самых известных хитов такие песни, как «Доя тебя», «Районы-кварталы», «Все, что касается» и другие.

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Жители Тюмени раскупили все самые дешевые билеты на концерт группы «Звери». Информация указана на сайте агрегатора по продаже билетов. «Билеты на группу „Звери“, Тюмень. Девять категорий стоимости. Самых дешевых не осталось», — следует из данных на сайте агрегатора по продаже билетов. Концерт группы «Звери» приурочен к 20—летию на сцене. Среди самых известных хитов такие песни, как «Доя тебя», «Районы-кварталы», «Все, что касается» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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