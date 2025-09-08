Реформа тюменского внупола началась с подачи политического замгубернатора

Политолог Безделов: в Тюмени давно витала идея о внутриполитическом департаменте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюменской области может появиться отдельный департамент внутренней политики
В Тюменской области может появиться отдельный департамент внутренней политики Фото:

Обособленный департамент внутренней политики (ДВП) вместо нескольких структур занятых политвопросами впервые за четверть века может появиться в Тюменской области, сообщил агентству источник в политсообществе. Создание такой структуры может быть обусловлено, прежде всего, удобством для куратора тюменского внупола, замгубернатора Павла Белявского, отметил в разговоре с URA.RU политолог Александр Безделов.

«Идея с созданием департамента внутренней политики витала давно, с приходом Павла Белявского [курирует внутриполитический блок с 2022 года]. Он всегда был сторонником появления такой структуры. ДВП — стандарт для большинства регионов. С точки зрения куратора внутренней политики, иметь такую структуру — эффективно», рассказал политолог Безделов. Эксперт отметил: предыдущий куратор внутренней политики — экс-вице-губернатор Сергей Сарычев — напротив был сторонником разделения политических задач по разным ведомствам. 

В инфоцентре правительства Тюменской области информацию о создании департамента внутренней политики не подтвердили и не опровергли. Там отметили, что о всех изменениях в системе правительства сообщается на официальном портале органов госвласти.

Еще один собеседник агентства в политкругах напомнил, что у области уже есть опыт создания самостоятельного ДВП: в 1997 году при губернаторе Леониде Рокецком был образован департамент общей политики, однако возглавивший область в 2001 году Сергей Собянин (сейчас мэр Москвы) от него отказался. «Позднее в правительстве появился легендарный вице-губернатор Сергей Сарычев [курировал внутриполитический блок с 2004 по 2022 годы], которому никакой департамент нужен не был – он все решал сам и со всеми контактировал сам», – рассказал источник.

Как ранее сообщали источники URA.RU, отдельный политический департамент под кураторством замгубернатора Павла Белявского в тюменском правительстве может заняться в том числе вопросами выборов и межнациональной политики. Кресло директора департамента прочат действующему главе комитета по делам национальностей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обособленный департамент внутренней политики (ДВП) вместо нескольких структур занятых политвопросами впервые за четверть века может появиться в Тюменской области, сообщил агентству источник в политсообществе. Создание такой структуры может быть обусловлено, прежде всего, удобством для куратора тюменского внупола, замгубернатора Павла Белявского, отметил в разговоре с URA.RU политолог Александр Безделов. «Идея с созданием департамента внутренней политики витала давно, с приходом Павла Белявского [курирует внутриполитический блок с 2022 года]. Он всегда был сторонником появления такой структуры. ДВП — стандарт для большинства регионов. С точки зрения куратора внутренней политики, иметь такую структуру — эффективно», рассказал политолог Безделов. Эксперт отметил: предыдущий куратор внутренней политики — экс-вице-губернатор Сергей Сарычев — напротив был сторонником разделения политических задач по разным ведомствам.  В инфоцентре правительства Тюменской области информацию о создании департамента внутренней политики не подтвердили и не опровергли. Там отметили, что о всех изменениях в системе правительства сообщается на официальном портале органов госвласти. Как ранее сообщали источники URA.RU, отдельный политический департамент под кураторством замгубернатора Павла Белявского в тюменском правительстве может заняться в том числе вопросами выборов и межнациональной политики. Кресло директора департамента прочат действующему главе комитета по делам национальностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...