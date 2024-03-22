Евросоюз ввел санкции против губернатора Артюхова

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Артюхов 22 марта попал под санкции ЕС Фото:

Европейский союз ввел санкции против губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Соответствующий документ 22 марта был опубликован на сайте Совета ЕС.

«При его [Дмитрий Артюхов] правительстве было задокументировано широкое и систематическое применение пыток в исправительных колониях, включая колонию, где содержался Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), по всему региону. Эта схема включает лишение медицинской помощи, избиения, длительные периоды одиночного заключения, лишение пищи и инъекции неизвестных веществ», — говорится в документе в качестве причины включения главы ЯНАО в санкционный список ЕС.

Агентство URA.RU обратилось в правительство региона. Однако комментировать ситуацию там отказались.

Всего в обновленный список попали 33 физических лица и две организации, в том числе исправительная колония №3 «Полярный волк», глава управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин, начальник ИК-3 Вадим Калинин, его заместители, врач и другие сотрудники колонии. Также под санкции попал начальник управления Минюста России по ЯНАО Олег Севостьянов.

Ранее сообщалось, что Австралия включила Дмитрия Артюхова в санкционный список. Отмечается, что глава Ямала попал в обновленный список 24 февраля.

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Европейский союз ввел санкции против губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Соответствующий документ 22 марта был опубликован на сайте Совета ЕС. «При его [Дмитрий Артюхов] правительстве было задокументировано широкое и систематическое применение пыток в исправительных колониях, включая колонию, где содержался Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), по всему региону. Эта схема включает лишение медицинской помощи, избиения, длительные периоды одиночного заключения, лишение пищи и инъекции неизвестных веществ», — говорится в документе в качестве причины включения главы ЯНАО в санкционный список ЕС. Агентство URA.RU обратилось в правительство региона. Однако комментировать ситуацию там отказались. Всего в обновленный список попали 33 физических лица и две организации, в том числе исправительная колония №3 «Полярный волк», глава управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин, начальник ИК-3 Вадим Калинин, его заместители, врач и другие сотрудники колонии. Также под санкции попал начальник управления Минюста России по ЯНАО Олег Севостьянов. Ранее сообщалось, что Австралия включила Дмитрия Артюхова в санкционный список. Отмечается, что глава Ямала попал в обновленный список 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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