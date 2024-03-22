В Тюмени из окна выпал пьяный человек

Тюменец находится в тяжелом состоянии
В Тюмени на улице Артамонова, 5 из-за окна выпал пьяный человек. Об этом сообщили очевидцы.
«Артамонова, 5 ночью выпал человек. Был пьян, состояние не известно», — сообщил подписчик «ЧП Тюмень».
Департамент здравоохранения региона подтвердил агентству URA.RU информацию о случившемся происшествие. «Вызов поступил 22 марта в 02:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 02:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2».
Сейчас тюменец находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.