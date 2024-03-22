В Тюмени из окна выпал пьяный человек

22 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Тюменец находится в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на улице Артамонова, 5 из-за окна выпал пьяный человек. Об этом сообщили очевидцы. «Артамонова, 5 ночью выпал человек. Был пьян, состояние не известно», — сообщил подписчик «ЧП Тюмень». Департамент здравоохранения региона подтвердил агентству URA.RU информацию о случившемся происшествие. «Вызов поступил 22 марта в 02:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 02:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2». Сейчас тюменец находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улице Артамонова, 5 из-за окна выпал пьяный человек. Об этом сообщили очевидцы. «Артамонова, 5 ночью выпал человек. Был пьян, состояние не известно», — сообщил подписчик «ЧП Тюмень». Департамент здравоохранения региона подтвердил агентству URA.RU информацию о случившемся происшествие. «Вызов поступил 22 марта в 02:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 02:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2». Сейчас тюменец находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Медики оценивают его состояние как тяжелое.