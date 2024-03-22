В Тюмени из окна выпал пьяный человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Тюменец находится в тяжелом состоянии Фото:

В Тюмени на улице Артамонова, 5 из-за окна выпал пьяный человек. Об этом сообщили очевидцы.

«Артамонова, 5 ночью выпал человек. Был пьян, состояние не известно», — сообщил подписчик «ЧП Тюмень».

Департамент здравоохранения региона подтвердил агентству URA.RU информацию о случившемся происшествие. «Вызов поступил 22 марта в 02:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 02:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2».

Сейчас тюменец находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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В Тюмени на улице Артамонова, 5 из-за окна выпал пьяный человек. Об этом сообщили очевидцы. «Артамонова, 5 ночью выпал человек. Был пьян, состояние не известно», — сообщил подписчик «ЧП Тюмень». Департамент здравоохранения региона подтвердил агентству URA.RU информацию о случившемся происшествие. «Вызов поступил 22 марта в 02:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 02:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2». Сейчас тюменец находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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