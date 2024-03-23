Как мир отреагировал на трагедию в «Крокус Сити Холле»

СК РФ: более 60 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

Правительства многих стран мира выразили соболезнования России в связи с гибелью людей в результате теракта в здании «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. По информации Следственного комитета РФ, от рук злоумышленников, ворвавшихся в здание вечером 22 марта, погибли более 60 человек. URA.RU рассказывает, какие страны осудили теракт в Подмосковье. В пресс-службе Белого дома сообщили, что США считают кадры с места стрельбы в «Крокус Сити Холле» «ужасающими». Американское правительство также отметило, что не обнаружило признаков причастности Украины к теракту. Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что в США знали о подготовке террористической атаки в Москве и рассказали об этом российским спецслужбам. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что президент США Джо Байден не будет звонить российскому главе Владимиру Путину после теракта. США и Великобритания были в курсе возможных терактов в РФ, они обладали информацией, что «что-то произойдет». Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. Он также выразил соболезнования семьям погибших. Официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил, что Европейский союз (ЕС) шокирован терактом. Страны осуждают любые нападения на гражданское население. «Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — отметил Стано. Президент Италии Серджо Маттарелла выразил свои соболезнования. «Ужас и проклятие должны сопровождать насилие против всех невинных гражданских жертв», — отметил он. По его словам, борьба с терроризмом для международного сообщества должна стать общим обязательством. Заявление опубликовано на официальном сайте главы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свои соболезнования в соцсети X. «Мы молимся за семьи погибших!» — написал он. МИД Испании сообщило, что находится в потрясении из-за московского теракта. Министерство отметило в соцсети X, что осуждает любые формы насилия. МИД Чехии в соцсети X осудило террористическую атаку, подчеркнув, что нападения на гражданских лиц неприемлемы. Также теракт осудили Словакия, Словения, Португалия, Швейцария, Нидерланды, Шотландия, Бельгия, Франция. МИД Аргентины пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стрельбы. По словам министерства, государство осуждает теракт. Соболезнования опубликованы на официальном сайте МИДа. Также осудили теракт Бразилия, Перу, Колумбия, Чили, Венесуэла, Эквадор, Уругвай, Парагвай. Власти Канады пришли в ужас от увиденных кадров теракта. Государство осуждает подобные нападения. Об этом сообщило канадское правительство в соцсети X. Также теракт осудили Мексика, Панама, Коста-рика, Гватемала. Российское посольство в Японии приспустило государственный флаг РФ в знак траура по погибшим. Об этом заявил корреспондент ТАСС. МИД Японии осудил нападение на гражданское население и выразил соболезнования семьям погибших. Заявление опубликовано на официальном сайте министерства. Посольство РФ в КНР сообщило, что китайские жители выражают России многочисленные соболезнования в связи с терактом. Об этом сообщило ведомство в соцсети WeiBo. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил главе МИД РФ Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом. «Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и я лично с глубокой болью восприняли сообщение о чудовищной террористической атаке в Московской области 22 марта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ШОС. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также отметил, что государство осуждает террористическую атаку в Москве. Свои соболезнования он выразил в соцсети X. МИД Кувейта решительно осуждает теракт. Министерство направило соболезнования семьям погибших. Также соболезнования в связи с терактом выразили король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц — премьер-министр Мухаммед бен Салман. Они осудили теракт и пожелали скорейшего восстановления пострадавшим. Террористическую атаку осудили Пакистан, Иран, Ирак, Армения, Бахрейн. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в своем telegram-канале выразила «глубокие» соболезнования Путину. По словам организации, произошла бесчеловечная трагедия. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что киевский режим отрицает свою причастность к теракту. «Украина не имеет отношения к теракту в российском „Крокус Сити Холле“», — заявил Подоляк. К посольствам РФ в Кишиневе, Вашингтоне, Белграде, Оттаве, а также к генконсульству в Нью-Йорке жители несут цветы и свечи в память о погибших в теракте. Журналисты отметили, что люди также приносят мягкие игрушки к российскому посольству в Вашингтоне. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в связи с терактом в дипломатическое представительство РФ приходят соболезнования, в том числе из других посольств. По информации ТАСС, в Мексике к посольству РФ приносят цветы. Пресс-служба российского посольства в Узбекистане сообщили, что жители несут цветы к зданию дипмиссии. В заявлении, опубликованном в telegram-канале, выразили благодарность гражданам, которые не остались равнодушными к трагедии. Жители Аргентины начали нести цветы к российскому посольству. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Возле здания посольства РФ в Минске (Белоруссия) организовали мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле», минчане несут к нему цветы. Об этом сообщило российское посольство в Беларуси.